Türkiye Gazetesi

Özay İpek, orman yangınlarını söndürmek için uçaklardan atılan kırmızı renkli köpüğü yerli ve milli olarak, muadillerinden daha verimli bir şekilde ürettiklerini söyledi. Uçaklarda kullanılan köpüğün yanı sıra kara araçları için de ürün geliştirdiklerini söyleyen İpek, gönüllü olarak katıldıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

“Datça yolundaki yangın için orman gönüllüsü olarak mücadeleye katıldık. Şu an yangınlarda kullanılan geleneksel köpüğün biyolojik parçalanabilirliği olan, doğaya hiçbir zararı olmayan, soğutucu ve geciktirici özelliği olan bir köpük geliştirdik. Aynı zamanda doğada gübreye dönüşüyor.”

Köpüğün kırmızı renkli olmasının nedenine açıklık getiren İpek, “Hava araçlarında pilotun ve yer ekiplerinin ürünün atıldığı yeri görmesi için seçilen bir renk. Ürünün özelliği renginde değil. Hava araçlarının attığı suyun ciddi kısmı rüzgarın ve sıcaklığın etkisi buharlaşıyor ve belli bir miktar yere inebiliyor. Bizim ürünümüzün özelliği, bu suyu çok büyük oranda hacim kaybettirmeden bitki örtüsün üzerine indirmesi, tepe yangını dediğimiz yangını bastırması, soğutma ve geciktirme özelliğinin olması” dedi.

YÜZDE 100 MİLLİ

Dünyada birçok ürünün yüzlerce muadilinin olduğunu belirten İpek, “Amerika’da bu ürünü yapan bir firma var ama bizim ürünümüz bunun dışında farklı bir ürün. Yüzde 100 Türk madenlerinden geliştirilmiş yerli ürün. Türk mühendislerinin geliştirdiği bir ürün. Bu dönemlerde dış kaynaklı madenlere muhtaç olmamak, kendi madenlerimizden bu ürünleri geliştirmek stratejik olarak çok önemli. Bu ürün bırakın doğaya zararlı olmayı faydalı bile” diyerek ürünün doğada gübreye dönüştüğünü söyledi.

Orman yangınlarında hava araçlarının katkısının çok büyük olduğunu savunan İpek, “Tıpkı savaşta olduğu gibi karadan da müdahale etmek gerekiyor. O yüzden kara araçları için de ürünler geliştirdik. Biz firma olarak yeşil vatanımızı korumak için elimizden geldiği kadar, Türk mühendislerinin geliştirdiği, Türk kaynaklarından yapılan hammaddelerle bir ürün geliştirerek yeşil vatanın korunmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu işi ticaret olarak göremiyoruz. Burada ürünümüzün başarısıyla gurur duymak istiyoruz ama buna sevinmeye bile gönlümüz elvermiyor” dedi.

‘TÜRK GENÇLİĞİNİ KİMSE TUTAMAZ’

Savunma Sanayi Başkanlığı ile sürekli toplantılar yaptıklarını da anlatan İpek, “Bu alanda geliştirdiğimiz başka ürünlerimiz de var. Bu stratejik bir ürün Sadece orman yangınlarında değil birçok yerde kullanılabilecek bir ürün. Bizi çok heyecanlandıran Ar-Ge’lerimiz de var. Zaman içinde bunları da uygulamada göreceğiz” diye konuştu.

Türk gençlerine de önerilerde bulunan İpek, “Türkler yapamaz denilen her şeyi yapar. Geçmişte de yaptık, bugün de yapacağız. Bunu kendimize bir pay çıkarmak için demiyorum. Bu ülkenin gençleri deli gibi üretiyor. Çok yakında sayamayacağımız kadar patentler göreceğiz. Gençler damarlarında akan asil kanın farkına varsın. Hiç korkmadan üretmeye devam edin. Engellemek isteneceksiniz ama sizi destekleyeceklerin sayısı artık daha fazla. Artık Türk gençliğini kimse tutamaz” dedi.

Marmaris'teki yangının çıktığı noktayı 'Kadro' buldu! Bunu yapabilen tek köpek Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınına müdahaleler devam ederken ormanı yakan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Öte yandan yangının çıkış noktasını Türkiye’nin tek Yangın Tespit Köpeği Kadro tespit etti. 'Kadro' görevini en iyi şekilde yerini getirdi ve büyük bir başarıya imza attı.

Marmaris'teki yangında 3. gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 3. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi.2022 yılında kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) ilk kez Marmaris'te sahaya inerken yangında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaşırken kardeş ülke Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda.40'ı helikopter toplamda 61 hava aracı hizmet veriyor" dedi. Gözaltına alınan S.A. sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı S.A çıkarıldığı merciler tarafından tutuklandı. AFAD ise duruma ilişkin "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'a giderek bakanlar ve yangına müdahale eden pilotlardan bilgi aldı.