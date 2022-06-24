Türkiye Gazetesi

Twitter artık kullanıcılarına mobil cihazlarında video altyazılarını açma veya kapatma imkanı veriyor. Birkaç ay önce altyazı seçeneğini test etmeye başlayan şirket nihayetinde Android ve iOS telefon kullanıcıları için altyazı ayarını sundu. Platformda yayınlanan bir videonun alt yazısı olduğu sürece, sağ üst kısmında bir CC butonu görünecek. Alt yazıları kapatmak veya açmak için bu butona dokunmak yeterli olacak. Ancak bu buton yalnızca bir altyazı eklenmişse ortaya çıkacak.

Yeni işlev, özellikle görüntü ve ses kalitesi düşük Twitter videoları için oldukça yardımcı olacak. Çünkü Twitter videolarının kalitesi, kullanıcılara henüz yeterli gelmiyor.

Twitter sözcüsü Shaokyi Amdo, teknoloji sitesi The Verge'e "CC düğmesinin" otomatik altyazı sistemi ile ilgili olmadığını belirten bir e-posta gönderdi. Bunun yerine, yalnızca altyazıları önceden ayarlanmış videolarda görünecektir. Bu, altyazı ekleyip eklememelerinin yine de videoyu yükleyen kişiye bağlı olacağı anlamına geliyor.

Sosyal medya devi dün ise 'Notlar' özelliğini duyurdu. Birkaç ülkede test edilen Notlar özelliği sayesinde kullanıcılar 2 bin 500 kelimelik duyuru ve açıklama metinleri yayınlayabilecek. Kullanıcılara uygulamadan ayrılmadan veya üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duymadan uzun yazıları paylaşmasına imkan verecek. Bu özellik ile Twitter'ın amacı daha uzun metinleri paylaşmak isteyen kullanıcılarını uygulamada tutmak. Twitter bu adımla mikroblogdan bloga doğru bir eğilim sergiliyor.

Twitter'a 2 bin 500 kelimelik 'not' özelliği geliyor Sosyal medya devi Twitter, mikroblog sitesi denilince akla gelen ilk mecralardan biri. 280 karakterle sınırlı olan tweetlere ek olarak not özelliğinin gelmesi bekleniyor. Sosyal ağ, yeni özelliği 2 bin 500 kelime sınırı ile test ediyor.

Elon Musk'tan flaş karar: Twitter, TikTok'a benzeyecek Elon Musk, Twitter çalışanları ile yaptığı toplantıda önemli konulara değindi ve platform çalışanlarının sorularını cevapladı. Twitter'ı büyük bir dönüşüm sürecine sokmak isteyen Musk, bot/sahte hesaplardan temizlemeyi, gerçek kullanıcı sayısını artırmayı ve özgür konuşmaya daha fazla alan açarken, kârı da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. İşte toplantıdan bazı satır başlıkları…