Türkiye Gazetesi

Samsung Electronics şirketi, üretici şirketlere yönelik birinci sınıf akıllı telefonlarda kullanılabilecek 200 megapiksellik kamera sensörü ISOCELL HP3'ü tanıttı. Bu kamera sensörünün en belirgin özelliği ise şimdiye kadar şirketin geliştirmiş olduğu en ince 200 MP sensör olması. Henüz en küçük piksellerden bazılarına sahip olmasına rağmen sensör, her pikselde otomatik odaklama özelliği, daha iyi düşük ışık kapasitesi için gruplama ve maksimum dinamik aralık için çoklu kazanç ISO gibi teknolojilere sahip.

SAMSUNG SENSÖR TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİYOR

HP3 sensörü 1/1.4 inç boyutunda, bir akıllı telefon için oldukça büyük ancak 200 megapiksel sensör için son derece küçük. Samsung, geçen yıl piyasaya sürülen ISOCELL HP1'in 0,64 mikron pikselinden yüzde 20 daha küçük olan 0,56 mikronda endüstrinin en küçük piksellerine sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak Çinli üretici Omnivision, Şubat ayında aynı 0,56 mikron piksel boyutuna sahip 200 megapiksel bir sensör tanıtmış zaten.

Yine de, Samsung'un sensörünün bazı güzel teknik püf noktaları var. Her pikselin otomatik odak algılama özelliği bulunuyor ve Süper QPD teknolojisi, daha hızlı ve daha doğru otomatik odaklama sağlayan dört piksel üzerinde tek bir lens kullanır.

Ayrıca, daha iyi düşük ışık kapasitesi için dört adet 0,56 mikron pikseli daha büyük bir 1,12 mikron 50 megapiksel sensöre bağlayabilir veya hatta 16 pikseli bir 2,24 mikron boyutunda birleştirebilir. Bu, çoğu kamera sensörü pikselinden oldukça küçük (Sony'nin 61 megapiksel tam çerçeve A7R IV sensörü 3,76 mikron piksele sahiptir) ancak düşük ışıkta iyi çekim kabiliyetine izin vermelidir.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ek olarak, neredeyse tam sensör genişliğini kullanırken 30 fps'de 8K ve 120 fps'de 4K videoya izin verir. Son olarak, çoğu akıllı telefon sensörünün 12 bit derinliğini dört katına çıkaran 14 bit renk derinliği (4 trilyon renk) sunar. Seri üretim bu yıl başlayacak ve muhtemelen 2023'te sensörü kullanan 200 megapiksel telefonlar göreceksiniz.

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