Türkiye Gazetesi

Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Alexa Baş Bilimcisi Rohit Prasad, Las Vegas'ta düzenlediği yıllık re:Mars konferansında, akıllı asistan Alexa için bir dizi yeni ve gelecek özelliği duyurdu. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise ölen kişilerin sesini taklit edebilecek olmasıydı. Söz konusu yenilik, kısa ses kliplerini daha uzun konuşmaya sentezleyebilen potansiyel yeni bir özellikti.

Etkinlikte sunulan senaryoda, akıllı asistan ölen büyükannenin sesiyle onun torununa hikaye okuyordu. Prasad, şirketin yeni teknolojiyi kullanarak sadece bir dakikalık konuşma kullanarak çok etkileyici ses çıktıları elde edebildiğini söyledi.

ALEXA SESİ TAKLİT EDECEK

Yönetici, "Bu, stüdyoda saatlerce kayıt yapmaya karşı bir dakikadan daha az kayıtla yüksek kaliteli bir ses üretmeyi öğrenmemiz gereken buluşlar gerektiriyordu. Bunu gerçekleştirme şeklimiz, sorunu bir konuşma oluşturma yolu değil, bir ses dönüştürme görevi olarak çerçevelemek. Şüphesiz, hayallerimizin ve bilim kurgularımızın gerçeğe dönüştüğü yapay zekanın altın çağında yaşıyoruz.” dedi.

Teknolojiye ilişkin daha fazla detay şu anda açıklanmadı. Herhangi bir zaman çizelgesi veya bir piyasa tarihi de belirtilmedi. Bununla birlikte, böyle bir teknolojinin ciddi sorunlara yol açabilecek etkilerine rağmen Amazon, bunun yapay zeka teknolojilerinin etkileyici bir örneği olduğunu ileri sürüyor. Prasad, dijital olarak sunulan ölen kişinin sesini büyük bir gelişme olarak nitelendirdi.

Bu arada, Alexa birinin sesini taklit eden ilk cihaz değil. Gizmodo'nun haberinde belirttiği gibi, Japon oyuncak markası Takara Tomy'nin yapay zeka destekli benzer bir cihazı, ebeveynlerinin seslerini taklit ederek çocuklara yatmadan önce hikayeler okuyabiliyor.

Yeni iş fırsatlarıyla geldi: Amazon, Türkiye'deki ilk lojistik üssünü kuruyor ABD merkezli teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon, Türkiye yatırımları için kesenin ağzını açtı. Şirket, 2022'nin son aylarında İstanbul’da lojistik üssünü açarak Türkiye'ye giriş yapacak.

Amazon Alexa’yı kapatıyor! 25 yıllık macera sona eriyor Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon’dan şaşırtan karar. ABD’li teknoloji şirketi 25 yıl önce kurduğu internet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler sitelerini listeleyen Alexa.com sitesini kapatma kararı aldığını açıkladı. Amazon’dan yapılan açıklamada Alexa.com’u 1 Mayıs 2022'de kapatacaklarını duyurdu.