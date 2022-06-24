Türkiye Gazetesi

AKINCI-B TİHA bir başarıya daha imza attı, haberi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye'nin gözbebeği AKINCI-B hakkında önemli bir duyuru yapan Bayraktar, paylaştığı videoda "Akıncı-B yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı. Şimdi pisti ve bizleri selamlamak için üzerimizden geçecek. Karşımızdan geliyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan videoda AKINCI-B uçuşunu başarıyla tamamlarken, Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı Bayraktar, görüntüleri "Fırtına gibi esiyor" ifadeleriyle paylaştı.

AKINCI-B ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Bayraktar AKINCI’dan bir irtifa rekoru daha: 45 bin 118 feete yükseldi Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feet’e (13 bin 716 metre) taşıyarak üçüncü kez kırdı.