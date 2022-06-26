Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde hayatımıza giren deepfake teknolojisi, her geçen gün biraz daha büyüyor. Yapay zekâ algoritmaları sayesinde kullanılabilen teknoloji, yüzlerin değiştirilmesini, videoların yeniden seslendirilmesini ve fotoğrafların hareketli bir hâl almasını sağlıyor. Ancak dezenformasyonu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz mart ayında Zelenskiy'in ağzından montajlanan ve uzun süre bilgi kirliliğine yol açan "Teslim oluyoruz" temalı deepfake videosu, dijital teknolojinin manipülasyona alet edilmesinin son örneği oldu.

FOTOĞRAF GÖZ KIRPIYOR

Soyağacı oluşturma platformu MyHeritage "Deep Nostalgia" ölmüş kişileri fotoğrafları üzerinden yüzlerinin oynatılmasına yarıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Deep Nostalgia, yayınlandığından sonraki 48 saat içerisinde 1 milyon fazla fotoğraf üzerinde oynama yapıldı. Bu hizmetten faydalanan kullanıcılar, ölen yakınlarının gülümsedikleri, göz kırptıkları ve başlarını oynattıkları hâllerini görüntüleyebiliyorlar. Deep Nostalgia ayrıca, bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapabiliyor.

ÖLEN KİŞİNİN SESİNİ TAKLİT EDİYOR

ABD'li dev şirket Amazon'un sesli asistan hizmeti Alexa, artık bir kişinin sesini taklit edebilecek. Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Rohit Prasad, kullanıcıların artık diledikleri kişinin sesinden masallar dinleyebileceklerini söyledi. Bunun için ihtiyaç olan tek şey, taklit edilecek kişinin sesinin bir dakikalık kaydı. Amazon'un düzenlediği etkinlikte canlandırılan bir senaryoda, küçük bir çocuğun vefat eden büyükannesinin sesi oluşturuldu. Amazon Alexa, merhum büyükannenin sesini taklit ederek çocuğa masal anlattı. Yeni özelliğin kapsamı genişlediğinde, herhangi bir kişinin sesi herhangi bir okuma metni için kullanılabilir olacak.

ÖLÜLERİN TEMSİLİYLE İLETİŞİM OLACAK

Ölen akraba ve arkadaşlarınızla avatarlar aracılığıyla konuşabileceğiniz yeni bir Metaverse oluşturuldu. Somnium Space adlı VR oyun şirketi tarafından geliştirilen platform, ‘sevdiklerinizle sonsuza dek bağlantıda kalacağınız’ bir evren vadediyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kişilerin vücut dilleri, hareketleri, konuşmaları ve diğer karakter özelliklerini kaydeden şirket, bu verileri Somnium sunucularında saklamayı hedefliyor. Uygulamaya üye olan kullanıcıların ölmesi durumunda, kişinin yakınları ölen kişiyi mümkün olan en iyi şekilde taklit eden yeni ve bir yapay zekâ tarafından yönetilen temsilleriyle iletişim kurabilecek.

KIZIMLA KONUŞTUM

VR ve AR ile teknolojileri ile birlikte Metaverse dünyasında ölmüş kişileri sanki yaşıyormuş gibi görebileceğiz. Güney Kore‘de bir belgesel VR teknolojisiyle, bir anneyi ölen kızıyla sanal dünyada buluşturmuştu. Belgesel için hazırlanan çekimde VR başlığı ve eldivenleri takan acılı anne kızıyla konuşuyor, ellerini tutuyor ve doğum günü partisini bir pastayla noktalıyor. VR buluşmasında Jang kızı Nayeon‘u görür görmez gözyaşlarına boğulurken, Nayeon‘un babası ve kardeşleri de görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşıyor.

NE KADAR DOĞRU?

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da yanlış ve aşırı kullanımı problemleri beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre geçmişten ders çıkarılmalı ancak "ölen ile ölünmemeli". Zamanın en iyi ilaç olduğuna gerçeğine vurgu yapan uzmanlar, geçmiş ve gelecek dengesinin bozulması durumunda psikolojik sorunlara yol açacağına dikkat çekiyor.

Teknoloji devi Meta, sanal gerçeklik planlarını rafa kaldırdı Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta, metaverse, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik projelerinin bir kısmını rafa kaldırmak zorunda kaldı. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, son haftalarda gerçekleşen 10 milyar dolarlık değer kaybından sonra bu kararı aldı.

Sanal gerçeklik ve animasyon sektöründe büyüme Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık tarafından desteklenen firmaları ziyaret ederek gidişata ilişkin bilgi alıyor. DOF Robotics’in çalışmalarını inceleyen Varank, şirketin geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğünü takarak platformu test etti.