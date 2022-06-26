Türkiye Gazetesi

Rus ordusuna karşı başarılı operasyonlara imza atan Bayraktar’ın ünü her geçen gün yayılıyor. Daha önce Litvanya ve Polonya’da düzenlenen kampanyanın bir benzeri Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde de başlatıldı.

Silahlı Kuvvetlerini ve sınırlarını güçlendirmek isteyen Kongo halkı, 15 milyon dolar toplayıp üç adet Bayraktar TB2 almak için kampanya başlattı.

UKRAYNA'DA 4 BAYRAKTAR İÇİN PARA TOPLANDI

Öte yandan Ukrayna’da, Rusya’ya karşı ülke savunması için Türkiye’den Bayraktar TB2 alınması maksadıyla başlatılan yardım kampanyasında ise 3 günde 20 milyon dolar toplandı. Kampanyayı başlatan TV sunucusu Serhiy Prytula, hedeflerinin 3 İHA olduğunu ancak gösterilen yoğun ilgiyle 4 Bayraktar’a yetecek para toplandığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI-B müjdesi! 'Fırtına gibi esiyor' diyerek duyurdu AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI-B, yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Sezgin Tanrıkulu'dan skandal 'Bayraktar' paylaşımı! 'Bu korku size yeter' dedi, tepki yağıyor Türkiye'nin adını dünyada manşetlere taşıyan ve büyük başarılara imza atan yerli ve milli Bayraktar SİHA'yı hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu büyük tepki topladı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki göstererek 'Hepimiz Bayraktarız' tweeti attı.