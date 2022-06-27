Türkiye Gazetesi

2 yıl önce OpenAI yapay zeka şirketinin makine öğrenimi algoritması GPT-3, milyarlarca kelimeyi öğrendikten sonra cümleler kurmaya başladığında herkesi şaşırtmıştı. Bu yıl da GPt-3’ün kardeş sistemi DALL-E 2’nin ata binen astronotların gerçeküstü görüntülerini ve ata binen insanların tuhaf, fotogerçekçi yüzlerini oluşturmasıyla yapay zekanın oldukça ürkütücü bir boyuta geldiğini görmüştük. Şimdi ise OpenAI, YouTube'da oyunu oynayan insanları gösteren yaklaşık 70 bin saatlik videoyu izledikten sonra en yeni yapay zekasının Minecraft oynamayı öğrendiğini açıkladı.

YAPAY ZEKA BUNU DA BAŞARDI

OpenAI'ın modeli, temel işçiliğin ve hayatta kalmanın ötesine geçebildi ve aslında bir insan Minecraft oyuncusunun yapacağı karmaşık görevlerin çoğunu gerçekleştirebildi. OpenAI, blog yazısı açıklamasında yüzen, avlanan ve yemek pişiren hayvan modelinin bir videosunu gösteriyor. Hatta oyunun ‘sütun atlama’ tekniğini başarıyla çözdüğünü açıklıyor. Daha yakın zamanlarda, Deepmind, MuZero AI'ini Atari oyunları oynamak için eğitmeyi başardı.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, yapay zeka sistemi oyunu standart klavye ve fare komutlarını kullanarak insanlarla aynı ortamda oynadı. Şirket, algoritmanın kutudan çıkar çıkmaz ağaçları kesmek, kalas yapmak ve işçiliğini sergilemek gibi temel becerileri öğrendiğini söylüyor. Ayrıca yüzdüğünü, avlandığını, yemek pişirdiğini ve ‘sütun atlamasını’ gerçekleştirebildiğini de belirttiler.

Araştırmacılar, modeli daha odaklanmış bir veri seti üzerinde eğiterek, algoritmanın tüm bu görevleri daha güvenilir bir şekilde yerine getirdiğini gördü. Ancak aynı zamanda ahşap ve taş aletler üreterek ve temel barınaklar inşa ederek teknolojik hünerlerini geliştirmeye başladılar.

Yapay zekanın Minecraft'ın geniş açık oyununu öğrenmeye başlaması büyük bir gelişme olarak gösterildi. Bununla birlikte, algoritma satranç ve Go gibi oyunlarda zaten ustalaşmıştı.

'Yapay zeka bilinç kazandı' demişti... Kovulan Google mühendisinden bir itiraf daha: Yaramaz çocuk gibi Google AI (yapay zeka) araştırmacısı Blake Lemonine geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmıştı. Kıdemli yazılım mühendisi, Google'ın yapay zekasının bilinç kazındığını ve insan benzeri duygular geliştirdiğini ileri sürdü. Sohbet chatbotu LaMDA'in (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) üzerinde çalışan mühendis, yapay zekanın en büyük korkusunun ise​ insanların ondan korkması olduğunu belirtmişti. Bu açıklamasının ardından Blake Lemonine Google tarafından görevinden alındı.

Cerrahlara yön gösterecek yapay zeka projesi: Tıp dünyasında çığır açtı Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan İhlas Koleji öğrencisi Emirhan Kurtuluş, beyin ameliyatlarında doktorlara yardımcı olacak yapay zeka geliştirdi. Bu çalışmasıyla ABD’deki bir yarışmada dünya birincisi olan Kurtuluş, Stanford Üniversitesi’nden de kabul aldı. Buluşuyla tıp dünyasında çığır açan lise öğrencisi Kurtuluş, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döneceğini söyledi.