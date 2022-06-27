Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) roket ile yalnızca Güney Yarımküre'de gerçekleştirilebilecek astrofizik çalışmalarına olanak sağlayacağını açıkladı. Bilim insanlarının, bir yıldızın ışığının yakındaki gezegenlerin yaşanabilirliği üzerindeki etkisini incelemelerine yardımcı olacak.

Roketin 300 kilometreden daha uzun yolculuk yapması bekleniyor ve Dünya'ya en yakın yıldız sistemleri olan Alpha Centauri A ve B takımyıldızlarını gözlemleme görevi için kullanılması planlanıyor. NASA, görevin yıldızlar arasındaki boşluğu dolduran sıcak gazların ürettiği X-ışınlarını ölçerek galaksilerin evrimini inceleyeceğini söyledi.

Arnhem Uzay Merkezinin geliştiricisi, sahibi ve işletmecisi Equatorial Launch Australia (ELA), dünyadaki tek ticari olarak sahip olunan ve işletilen çok kullanıcılı ekvator fırlatma sitesi olarak tanımlanıyor. NASA, ELA tarafından işletilen ticari uzay merkezinin ilk müşterisi oldu.

NASA’nın 70 personeli üç görev için Avustralya’da bulunuyor. Tarihe geçen bu fırlatma, görevin ilkiydi. 4 Temmuz ve 12 Temmuz 2022 günleri diğer iki görev başlatılacak.

NASA belgeleri sızdı, planları ortaya döküldü... Uzay ajansında Ay krizi NASA, Artemis 3 misyonu ile uzun yıllar sonra Ay’a ilk kez insanlı bir görev başlatmaya hazırlanıyor. Ancak ABD uzay ajansının Ay'ın yüzeyine astronot indirme planları ciddi bir şekilde tehlikede görünüyor. 1970'lerin başlarından bu yana ilk defa astronotlarını Ay'a göndermek için takvimini oluşturmaya devam eden NASA, tarihleri hızla değiştiriyor.

Uzayda korku dolu anlar: Enkaz parçası neredeyse çarpıyordu! NASA astronotların son durumunu paylaştı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), Rus uydu karşıtı füze testinden kaynaklanan uzay enkazıyla çarpışmaktan kaçınmak için rotadan çıkmak zorunda kaldığını açıkladı. İstasyon, kendisini hareket halindeki enkazın rotasından çıkarmak için iticilerini dört dakikadan fazla ateşlemek zorunda kaldı.