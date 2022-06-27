Türkiye Gazetesi

Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan karma gerçeklik gözlüğünün (AR/VR başlığı) en son sürümünün özelliklerine ilişkin önemli bir isimden açıklama geldi. Amerikan TV kanalı Bloomberg’de yayın yapan Apple analisti Mark Gurman'a göre, karma gerçeklik gözlüğü (sanal ve artırılmış gerçeklik) şirketin yakın zamanda duyurduğu M2 çipi ve 16 GB RAM ile çalışacak.

Tarih konusunda da bir iddia ortaya atıldı. Mark Gurman, Apple’ın gelecek yıl yani 2023’te yeni bir HomePod hoparlörü de dahil olmak üzere yeni cihazları tanıtacağını ileri sürdü. Apple analisti Ming-Chi Kuo da karma gerçeklik gözlüğünün Ocak 2023'te duyurulmasının ‘muhtemel’ olduğunu söylemişti.

KARMA GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNE İKİ İŞLEMCİ

Apple analisti Ming-Chi Kuo ve The Information'ın raporları ise, artırılmış ve sanal gerçeklik gözlüğünün iki işlemciye sahip olacağı yönünde. Kuo'ya göre, SoC'lerden biri şirketin M1 çipi ile aynı yeteneklere sahip olacak, diğeri ise cihazın sensörlerinden gelen verileri işlemek için tasarlanmış alt uç bir çiple çalışacak.

Yıllardır Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü çıkaracağına dair söylentiler dolaştı durdu ancak nihayet bu cihazın piyasa tarihinin yaklaştığına ilişkin kanıtlar artıyor. Mayıs ayında bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın RealityOS isimli karma gerçeklik gözlüğünde kullanmayı planladığı işletim sistemi hakkında bir veri elde etti. Teknoloji devinin, paravan şirket kullandığına dair kanıt buldu. Bu yılın başlarında geliştiriciler, App Store yükleme günlüklerinde işletim sistemine ilişkin referanslar da keşfetti.

Yakın bir tarihte Apple CEO’su Tim Cook, China Daily'ye yaptığı açıklamada, artırılmış ve sanal gerçekliğin sunduğu fırsatlar hakkında daha fazla heyecanlanamayacağını belirterek, bu konuya ilişkin ‘bizi izlemeye devam edin ve neler sunabileceğimizi göreceksiniz’ dedi.

'APPLE'IN TASARLADIĞI EN KARMAŞIK ÜRÜN'

Ünlü Apple analisti Kuo ise karma gerçeklik gözlüğünün özelliklerine ilişkin bir takım iddialarda bulundu. Apple'ın gözlüğünün artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik pazarı için ‘oyun değiştirici’ olacağını ileri sürdü. Apple’ın AR'ye (artırılmış gerçekliğe) odaklandığını öne sürse de, gözlüğün ‘mükemmel bir sürükleyici deneyim’ ve ‘video görüş’ modu sunacağını ifade etti. Kulaklığın sürükleyici oyun ve multimedya eğlence deneyimlerine olan talebi artırması bekleniyor.

Ayrıca Kuo, cihazın ‘Apple'ın şimdiye kadar tasarladığı en karmaşık ürün’ olduğunu söyleyerek, Apple'ın mevcut tedarikçilerinin bileşenlerini kullanacağını belirtti. Kuo ayrıca Apple'ın bu alanda endüstri lideri olacağına, önemli rekabet avantajları elde edeceğine, Metaverse Standartlar Forumu'na katılmasına gerek olmadığına inanıyor. Bunun yanı sıra, rakiplerinin piyasaya sürüldüğünde Apple'ın karma gerçeklik başlığını taklit etmek için yarışacağını düşünüyor.

2023'TE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Karma gerçeklik başlığının muhtemel çıkış tarihinin 2023 olacağını söylemiştik. Aslında cihazın bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak Gurman’ın iddiasına göre Apple geliştirme aşamasındaki sorunlar nedeniyle seri üretime geçemedi. DigiTimes'a göre Apple, Şubat 2022'de başlıkla ilgili önemli üretim testlerini tamamladı ve Ağustos veya Eylül aylarında seri üretime başlamayı planlıyor.

AR / VR gözlüğün hafif bir tasarıma, iki adet 4K mikro-OLED ekrana, 15 optik modüle, iki ana işlemciye, Wi-Fi 6E bağlantısına, göz takibine, nesne takibine ve el hareketi kontrollerine ve daha fazlasına sahip olduğu söyleniyor. Cihazın fiyatı henüz belli değil ancak bazı iddialar 3 bin dolardan satışa çıkacağını gösteriyor.

Teknoloji devleri hızla harekete geçti: Hem Android hem Apple telefonlar hacklendi Teknoloji devi Google tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, İtalya ve Kazakistan'daki Apple ve Android akıllı telefonlara casus yazılımlar yüklenenek hacklendi.

İlk iPhone’da yoktu… Apple mühendisi yıllar sonra sebebini açıkladı Apple, ilk iPhone telefonu 15 yıl önce, 2007 yılında tanıttı ve o zamandan bu yana iPhone’larda çok şey değişti. Şu anda 8K video ve yeni bir ekrana sahip olması beklenen iPhone 14’ü tartışıyoruz ancak bir zamanlar iPhone'un kopyala ve yapıştır seçeneklerinin bile olmadığına inanmak zor. Eski Apple yazılım mühendisi ve tasarımcı Ken Kocienda, bunun nedenini açıkladı.