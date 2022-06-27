Türkiye Gazetesi

NASA, 2025 yılında Dünya'nın uydusu Ay'a iki insanı indirmeyi planlıyor. Artemis isimli bu Ay programına hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken bir erteleme haberi geldi. Artemis Projesi'nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE'un bugün Yeni Zelanda'dan yapılması beklenen fırlatmasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Uzay ajansının açıklamasına görer karar, CAPSTONE uzay görevini birlikte yürüten paydaşlar tarafından ortaklaşa alındı. Açıklamada, "NASA, Rocket Lab ve Advanced Space, Rocket Lab'ın son sistem kontrollerini yapmasına imkan tanımak amacıyla CAPSTONE görevi için 27 Haziran'da planlanan fırlatma girişiminden vazgeçti" denildi. Ekiplerin, bir sonraki fırlatma girişiminin tarihini hava durumu ve teknik faktörleri göz önüne alarak belirleyeceği de eklendi.

45 çalışanlı küçük bir şirket olan Advanced Space tarafından geliştirilen 55 kilo ağırlığındaki CAPSTONE uzay aracının, bir kutu büyüklüğünde olduğu kamuoyuna yansımıştı. Ay'a inmeyeceği belirtilen aracın, Artemis Projesi'nin bir parçası olarak mürettebatlı bir uzay istasyonunun inşa edilmesi için ay yörüngesinde keşif yapacağı açıklanmış, elde edilen verilerin NASA'ya aktarılacağı duyurulmuştu.

NASA tarihinde bir ilk: Avustralya'dan fırlatıldı NASA, uzun yıllar sonra ilk kez ABD dışındaki bir özel uzay istasyonundan roket fırlattı. Avustralya’da yer alan Arnhem Uzay Merkezinden fırlatılan roket, alçak Dünya yörüngesine doğru yola çıktı.

NASA belgeleri sızdı, planları ortaya döküldü... Uzay ajansında Ay krizi NASA, Artemis 3 misyonu ile uzun yıllar sonra Ay’a ilk kez insanlı bir görev başlatmaya hazırlanıyor. Ancak ABD uzay ajansının Ay'ın yüzeyine astronot indirme planları ciddi bir şekilde tehlikede görünüyor. 1970'lerin başlarından bu yana ilk defa astronotlarını Ay'a göndermek için takvimini oluşturmaya devam eden NASA, tarihleri hızla değiştiriyor.