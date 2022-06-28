Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin bölgesinden hudut karakollarına yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek, bölge halkını terör örgütünün zulmünden kurtararak istikrarı sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1270 rakımlı tepede Darmık Üs Bölgesi kuruldu. Harekatın ardından 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde 7. Hudut Bölük Komutanlığı olarak Türkiye-Suriye sınırının Kilis bölümünde görev yapan ‘Hudut Kartalları’ tüm zorluklara rağmen ‘Hudut namustur’ şiarıyla elleri tetikte, gözleri sınırda vatan nöbetini sürdürüyor.

7. Hudut Bölük Komutanlığı’na bağlı güvenlik güçleri, 7 gün 24 saat aralıksız olarak Türkiye-Suriye sınırındaki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye gayret gösteriyor. Sınır hattında verdikleri tekmil ile düşmana adeta korku salan askerler, terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişler ile kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor.

Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan Mehmetçik, yağmur çamur, kar kış demeden zorlu arazi ve iklim koşullarında görevini kararlılıkla sürdürüyor.

MEHMETÇİK’E ‘DRAGONEYE’

Keşif ve gözetleme faaliyetlerinde dron da kullanan askerlerin en büyük yardımcısı ise ASELSAN tarafından üretilen ‘DRAGONEYE’ (Türkçe karşılığı Ejderha Gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi. Hudut kartalları, termal kamera, lazer mesafe bulucu, gündüz kamerası, GPS alıcısı ve dijital manyetik pusula gibi birimlerin entegre edildiği sistem sayesinde sınır hattında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğu erken tespit etme kabiliyetini elde ediyor.

Belirlenen hedef koordinatlarının çeşitli iletişim araçlarıyla diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynayan sistemi ustalıkla kullanan sınır bekçileri, dosta güven düşmana korku veriyor.

Mehmetçik için sahaya indi! Mühimmat bırakan BOYGA İHA envantere girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde bir başarılı gelişme daha gerçekleşti. Mühimmat bırakan yerli İHA (insansız hava aracı) BOYGA için ilk teslimat yapıldı.

Mehmetçik hedefleri tam 12’den vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar alkışladı Dünyanın yakından takip ettiği Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ege’de gerçekleştirilen Efes-2022 tatbikatı izleyenleri hayran bıraktı. Mehmetçiklerimiz hedefleri tam 12’de vururken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar isabetli vuruşlar sonrası askerlerimizi alkışladı. O anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.