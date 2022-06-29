Türkiye Gazetesi

CAPSTONE uzay aracının Ay’ın yörüngesine doğru dört aylık yolculuğu başladı. Yolculuğun sonunda uzay aracı, daha önce hiçbir NASA uzay görevinin ziyaret etmediği benzersiz, uzun bir Ay yörüngesine yerleşecek. Uzay aracının amacı ise oldukça basit; bu belirli yörüngeyi test edecek ve neye benzediğini gözlemleyecek.

Bu görev ile NASA, önümüzdeki on yıl içinde Ay’a göndermeyi planladığı insanlı görevler öncesinde aynı yörüngeyi gözlemlemiş ve veriler toplamış olacak. Bununla birlikte, bu yörüngeye ‘yakın doğrusal hale yörüngesi’ veya kısaca ‘NRHO’ deniliyor. NASA’nın aracı en az altı ay boyunca Ay’ın etrafındaki hale benzeri bir yörüngeyi takip edecek.

ARTEMİS'İN ÖNCÜ GÖREVİ BAŞLADI

NASA, 50 yıl önceki Apollo Ay görevlerinin ardından bu yıl başlatmayı planladığı Artemis programı için bu yörüngeyi kullanmayı düşünüyor. Artemis programı kapsamında uzay ajansı, 2025 yılında iki astronotu Ay’a indirmeyi planlıyor.

Önümüzdeki on yıl içinde NASA, Ay yüzeyine gidecek astronotlar için Ay’ın etrafında bir eğitim platformu olarak hizmet verecek Gateway isimli yeni bir uzay istasyonu inşa etmek istiyor. Uzay ajansı, Gateway'i Ay'ın etrafındaki bu yörüngeye inşa etmeyi düşünüyor.

NASA daha önce bu yörüngeye herhangi bir uzay aracı göndermediğinden, ajansın orada bir araç kullanmanın nasıl bir şey olduğu konusunda herhangi bir deneyimi yok. İşte CAPSTONE adı verilen bu görev yol gösterici olacak. Ayrıca, yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra tekrar Ay'a indirmek üzere başlatılan Artemis programının ilk görevi olarak da kabul edilebilir.

CAPSTONE'ın 13 Kasım'da NRHO'ya ulaşması bekleniyor. Yörüngeye girdikten sonra en az altı ay kalacak ve NASA'nın bu yol hakkında kritik verileri elde etmesine izin verecek. Ajans ayrıca, uzay aracının uzayda kendi konumunu ve hızını belirlemeye çalışacağı yeni bir navigasyon kabiliyetini test etmeyi planlıyor.

NASA Artemis görevinde kritik projeyi erteledi NASA, 27 Haziran Pazartesi günü Ay'a fırlatmayı planladığı küçük bir küp uydu planını ertelemek zorunda kaldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, fırlatma tarihinin 28 Haziran Salı olduğunu açıkladı.

NASA tarihinde bir ilk: Avustralya'dan fırlatıldı NASA, uzun yıllar sonra ilk kez ABD dışındaki bir özel uzay istasyonundan roket fırlattı. Avustralya’da yer alan Arnhem Uzay Merkezinden fırlatılan roket, alçak Dünya yörüngesine doğru yola çıktı.