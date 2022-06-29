Türkiye Gazetesi

Cinsiyet odaklı yeni bir uzay çalışması kadın astronotların uzun vadeli uzay görevlerinde erkek meslektaşlarına göre daha uygun olabileceğini gösterdi. Aslında hem erkek hem de kadın astronotlar görev odaklı hareket ederler ancak kadın astronotlar daha fazla motivasyon, karşılıklı destek ve olumlu bir ortam oluşturma nitelikleri sergilemekte. Erkek astronotlar ise daha çok takım ruhuna, iş sadakatine ve başarıya odaklanıyor.

Söz konusu çalışmanın bulgularına karşın, 2021'den beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece üç kadın astronot komutanlık görevini üstlendi.

KADIN VE ERKEK ASTRONOTLAR ARASINDA FARK

Araştırmacılar 2009'dan 2016'ya kadar olan 824 komutan raporuna inceledi. 27 kadın komutan 277 rapor sunarken, 49 erkek komutan ise 541 rapor sundu. Bu raporlar bir Mars Çöl Araştırma İstasyonundaki görevleri yansıtıyordu.

Uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın Sally Ride (Foto: NASA)

Araştırmanın yazarı Inga Popovaite, araştırma bulgularından bahsetti: “Geleneksel olarak erkek liderlerin görev odaklı ve kadınların daha sosyal liderler olduğu düşünülür, araştırmam hem erkek hem de kadın komutanların eşit derecede görev tamamlamaya odaklandığını gösterdi.”

Hesaplamalı duygu analizi, içeriğin niteliksel analizi ve kelime sıklığı hesaplamaları gibi analizlerle çalışmayı gerçekleştiren Popovaite, erkek ve kadın komutanların iletişimleri arasında farklılıklar buldu. Çalışma, kadın astronotların ekiplerini cesaretlendirmek için daha sık olumlu ve destekleyici mesajlar kullandığını ortaya koydu.

Araştırmacı, bu tür ortamlarda insanların ailelerinden ve arkadaşlarından duygusal ve psikolojik destek almadan daha uzun süre hayatta kalmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Bu nedenle, mürettebat üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını önemseyen liderler, uzun görevler sırasında daha uygun görünüyor.

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