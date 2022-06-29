Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram birkaç saattir bir sorunla karşı karşıya. Dünya çapındaki milyonlarca kullanıcının çeşitli platformlarda dile getirdiği üzere sosyal medya uygulamasında bir hata mevcut. Bu hata nedeniyle kullanıcılar, akışlarını yani ana sayfalarını yenileyemiyor. Bu nedenle yeni gönderileri görmeleri imkansız hale geldi.

Instagram akış yenileyemiyor hatası nedeniyle milyonlarca kullanıcı durumdan rahatsız olduklarını bildirdi. Ancak sosyal medya devinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bununla birlikte, kullanıcılar 'Instagram güncelleme nasıl yapılır?' sorusuna da cevap arıyor. Milyonlarca kişi, uygulamayı güncelleyerek sorundan kurtulmak istiyor. Ancak şu anda uygulamayı güncellemek de birçok kişi için çözüm olmadı. Yine de uygulamayı güncellemek isteyenler, iOS (iPhone) kullanıcısı ise App Store üzerinden, Android kullanıcısı ise Play Store üzerinden resmi uygulamayı bularak 'Güncelle' seçeneğine tıklayabilir.

Instagram da yüzümüzü tarayacak: Sosyal medya devi tek tek tespit edecek Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Meta'ya bağlı şirket, üçüncü taraf bir şirket olan Yoti'nin geliştirdiği bir yapay zeka aracını kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için test etmeye başladı.

TikTok'un kopyası olma yolunda! Instagram da aynısını yapacak TikTok dünya çapında o kadar hızlı büyüdü ki 2016'dan bu yana kısa sürede 1 milyar kullanıcıyı aştı. Bu yönüyle TikTok, sosyal medya ağları arasında yeni bir bakış sundu, Instagram başta olmak üzere Twitter ve onlarca platform TikTok'un özelliklerini kopyalamaya başladı. Son olarak Instagram yine bir TikTok özelliği üzerinde çalışıyor.