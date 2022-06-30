Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemlerde üst üste onlarca yeni özelliği kullanıcılarına sundu veya sunmak için çalışıyor. Bu özellikler arasında en çok beğenilenlerinden biri ise emoji ile mesajlara tepki verme yeteneği idi. Bu özellik sayesinde bir mesaja doğrudan bir mesajla cevap vermek yerine durumu anlatan bir emojiyle karşılık verebiliyorsunuz.

Bir mesaja uzunca bastığınızda karşınıza bir ekran çıkıyor ve burada mevcut WhatsApp sürümünde 6 adet emoji çıkıyor. Kalp, beğeni, gülen yüz, ağlayan yüz, şaşkın yüz ve temenni (ya da çak bir beşlik) emojilerinden birini seçerek karşınızdaki kişinin mesajına tepki vermek mümkün hale geldi. Ancak artık daha fazla emoji kullanabileceğiniz günler daha yakın.

WHATSAPP EMOJİ TEPKİLERİ YENİLENİYOR

WhatsApp Android 2.22.15.7 beta ve iOS 22.14.0.71 beta sürümlerindeki kullanıcılar artık daha fazla emoji ile tepki verebiliyor. Bu özellik yalnızca bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Eğer bir mesaja uzunca bastığınızda tepki sekmesinde yeni bir artı (+) simgesi görmüyorsanız bu özelliğin size sunulması için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Eğer artı simgesi görünüyorsa, simgeye dokunduğunuzda yeni emojileri göreceksiniz.

Şu anda tüm beta test kullanıcıları bile bu özelliğe kavuşmuş değil. WhatsApp, özelliği önümüzdeki haftalarda daha fazla beta test kullanıcısına sunmayı planlıyor.

WhatsApp, son dönemlerde yeni yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Bu özellikler arasında sesli mesajları dinlerken uygulamada gezinmek de bulunuyor. Şimdiye kadar bir sesli mesajı dinlerken sohbetten çıktığımızda sesli mesaj duraklatılıyordu. Ancak bu değişti. Bunun yanı sıra maksimum grup katılımcı sayısı da 256'dan 512'ye kadar çıktı. Ayrıca gelecek özellikler arasında ise mesaj düzenleme ve silinen mesajı geri alma bulunuyor.

WhatsApp ses getirecek özelliği yola çıkardı! Artık siz değil onlar konuşacak Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform son olarak üç yeni özellik ile gündeme geldi. Bunlardan biri oldukça ses getirecek türden; görüntülü konuşmalarda avatar kullanımı artık mümkün olacak.

Sadece bazı telefonlarda çalışıyor: WhatsApp için bir özellik daha WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda iOS kullanıcıları için bir özellik sunmuştu. Buna göre, kullanıcılar telefonlarını sessize aldıklarında WhatsApp’ın algoritması bunu algılayarak uygulamadan gelen sesli ve görüntülü çağrıları otomatik olarak sessize alıyor. Böylece telefon ekranında arama yer almıyor ve çağrı sesi de duyulmuyor. Kullanıcı, WhatsApp’a girdiğinde çağrı geldiğini görebiliyor. Şimdi buna benzer bir yenilik daha gündemde.