Türkiye Gazetesi

Ünlü teknoloji uzmanı Alessandro Paluzzi yine bomba gibi bir Instagram özelliğini herkese duyurdu. Geliştirme aşamasındaki yeni bir özellik aslında mevcut engelleme seçeneğini genişletmeye yönelik. Instagram, engelleme özelliğinde değişikliğe giderek kapsamını genişletti.

Şu anda rahatsız olduğunuz bir Instagram kullanıcısını iki farklı şekilde engelleyebiliyorsunuz; ya sadece o hesabı engellersiniz ya da o kişinin gelecekte oluşturabileceği hesaplar da dahil olmak üzere o hesabı engelleyebilirsiniz. Yani şu anda bir kullanıcıyı ve gelecekte oluşturabileceği hesaplarını engelleyebilirsiniz. Ancak artık bunun kapsamı genişletiliyor.

INSTAGRAM ENGELLEMEYE YENİ İŞLEV

Instagram, engellenen bir hesabın sizinle yeni bir hesaptan iletişim kurmasını engellemenize olanak tanıyan özelliği daha da geliştiriyor. Kullanıcının oluşturabileceği yeni hesaplara ek olarak zaten sahip olduğu tüm hesapları da engelleme seçeneği geliyor. Bu özellik Paluzzi’ye göre geliştirme aşamasında ve şu anda Instagram tarafından da resmi bir açıklama yok.

Bununla birlikte, sosyal medyanın amiral gemilerinden Instagram, hikayeler özelliğine ek olarak kaybolan içeriklerine yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devinin bir not özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik ile kullanıcılar duyurular da dahil olmak üzere hızlı notlarını ‘yakın arkadaşlar’ veya tüm takipçileri ile yayınlamasını sağlayacak.

Benzer şekilde bir diğer sosyal medya platformu Twitter da ‘Notlar’ isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Twitter ise kullanıcıların önemli duyuruları doğrudan platform üzerinden yayınlayabilmesi için böyle bir adım attı. Twitter’dan farklı olarak Instagram not sürümü, 24 saat sonra kaybolacak ve en fazla 60 karakter uzunluğunda olabilecek.

Instagram da yüzümüzü tarayacak: Sosyal medya devi tek tek tespit edecek Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Meta'ya bağlı şirket, üçüncü taraf bir şirket olan Yoti'nin geliştirdiği bir yapay zeka aracını kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için test etmeye başladı.

Instagram Skype'a rakip oluyor! Bilgisayardan da arayabileceksiniz Sosyal medya devi Instagram, Skype ve Meet gibi video ve sesli arama özelliğiyle tanınan platformlara rakip oluyor. Önümüzdeki haftalarda gelecek bir yenilik ile Instagram'ın web yani masaüstü (bilgisayar) sürümü üzerinden de görüntülü ve sesli arama yapılabilecek.