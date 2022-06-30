Türkiye Gazetesi

NASA yöneticisi Bill Nelson, "12 Temmuz'daki bu görüntülerden biri, evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü. Bu, insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak bir evreni temsil ediyor. Ayrıca Webb'in neler yapabileceğini ve yaptığını yeni yeni anlamaya başlıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Söz konusu görüntüler aynı zamanda teleskopun bir ötegezegenden alınan ilk spektrumu da olacak. Bu tür görüntüler, uzayın derinliklerindeki uzak potansiyel 'dünyaların' atmosfer yapısını ortaya çıkarabilir ve hangilerinin canlı hayatına uygun olduğunu görmemize yardımcı olabilir.

Nelson, "Güneş Sistemindeki nesneleri ve diğer yıldızların yörüngesinde dönen ötegezegenlerin atmosferlerini keşfedecek ve bize atmosferlerinin potansiyel olarak bizimkine benzer olup olmadığına dair ipuçları verecek. Sahip olduğumuz bazı soruları cevaplayabilir. Nereden geliyoruz? Orada daha ne var? Biz kimiz?" diyerek James Webb Uzay Teleskobunun bu sorulara cevap bulmamıza yardımcı olacağını dillendirdi.

12 TEMMUZDA GÖRÜNTÜLER GELİYOR

James Webb Uzay Teleskobunun ilk görüntüleri 12 Temmuz'da yayınlanacak ve bilim insanları, bu görüntülerin evren anlayışımızı temelden değiştirebileceğini ileri sürüyor. James Webb Uzay Teleskobu, onlarca yıllık planlama ve gecikmelerin ardından 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldı. Şu anda Webb, uzayın derinliklerinde evrenimizi gözlemliyor ve birbirinden önemli görüntüler çekiyor.

Son haftalarda ve aylarda mühendisler, her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için teleskopun cihazlarını ayarlamakla meşgul. Ayrıca çalışanlar, ilk görüntüler için veri toplayıp, bu görüntüleri işlemek üzere Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsündeki mühendislere gönderiyor. NASA, ilk bilim gözlemlerinin Dünya'daki gündönümü olan 21 Haziran'da yapıldığını açıklamıştı.

NASA 50 yıl sonra Ay’a gidiyor: Fırın boyutundaki uzay aracı Ay’ın yörüngesine fırlatıldı NASA, geçtiğimiz günlerde fırlatmayı ertelediği CAPSTONE uzay aracını nihayet Ay’ın yörüngesine doğru yola çıkmak üzere gönderdi. Mikrodalga fırın kadar bir büyüklüğe sahip uzay aracının insanlı Ay görevleri için önemli veriler sağlaması bekleniyor.

NASA belgeleri sızdı, planları ortaya döküldü... Uzay ajansında Ay krizi NASA, Artemis 3 misyonu ile uzun yıllar sonra Ay’a ilk kez insanlı bir görev başlatmaya hazırlanıyor. Ancak ABD uzay ajansının Ay'ın yüzeyine astronot indirme planları ciddi bir şekilde tehlikede görünüyor. 1970'lerin başlarından bu yana ilk defa astronotlarını Ay'a göndermek için takvimini oluşturmaya devam eden NASA, tarihleri hızla değiştiriyor.