Türkiye Gazetesi

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) yetkilisi Brendan Carr, TikTok uygulamasının ulusal güvenlik riski taşıdığını ileri sürdü. Apple ve Google'a yaptığı çağrıda Carr, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmalarını talep etti. FCC şefi Carr, TikTok'u kullanıcı verilerini toplamakla suçladı.

Geçtiğimiz haftalarda TikTok çalışanlarının yaptığı bir toplantıya ait ses kayıtlarının ortaya çıktığı iddia edilmişti. Bu ses kayıtlarından birinde TikTok yetkilisi, bir başka çalışanı ABD'li kullanıcıların verilerini iyi şekilde topladığı için övüyordu. Böylece sosyal medya uygulaması bir defa daha kendini büyük eleştirilerin ortasında buldu. Hızla harekete geçen TikTok, ABD'li kullanıcı verilerinin artık ABD merkezli yazılım şirketi Oracle tarafından toplanacağını açıkladı.

TİKTOK HAKKINDA NE OLMUŞTU?

BuzzFeed News’te yer alan habere göre, ses kayıtlarından birinde bir yönetici, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’ın bir mühendisini 'her şeye erişimi olan usta yönetici' olarak tanımladı. TikTok, bomba etkisi oluşturan haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra tepkileri dindirmek için ABD’li kullanıcıların verilerinin yazılım şirketi Oracle tarafından sağlanacağını açıkladı.

TikTok toplantılarından sızan ses kayıtlarına göre, Çinli uygulama, Eylül 2021'den Ocak 2022'ye kadar tüm kullanıcı verilerine erişti. Bu noktada zamanlama önem arz ediyor. Çünkü TikTok yöneticileri Ekim 2021'de kimlerin erişimi olduğuna dair sorulara ABD güvenlik ekibinin karar verdiğini belirterek cevap vermişti.

Carr, Apple CEO'su Tim Cook ve Google CEO'su Sundar Pichai'ye, TikTok'u ilgili uygulama mağazalarından kaldırmak için harekete geçmelerini talep eden bir mektup gönderdi. Mektupta TikTok'un Apple ve Google'ın şartlar ve politikalarına uymadığı belirtildi.

Mektupta, "Geçen hafta, endişe verici yeni bir haber, TikTok'un oluşturduğu ciddi ulusal güvenlik tehditlerine yeni bir ışık tuttu. TikTok, Çin Komünist Partisi'ne bağlı ve Çin yasalarına göre ÇHC'nin gözetim taleplerine uyması gereken bir kuruluş olan Pekin merkezli ByteDance'e aittir. TikTok'un, kapsamlı veri toplamasının Pekin'in bu hassas verilere görünüşte kontrolsüz erişimiyle birleşmesi nedeniyle kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski oluşturduğu açıktır. Bu nedenle, uygulama mağazası politikalarınızın düz metnini TikTok'a uygulamanızı ve bu şartlara uymadığı için uygulama mağazalarınızdan kaldırmanızı rica ediyorum.” ifadesine yer verildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen TikTok hem Apple hem de Google'ın uygulama mağazalarında kullanılabilir durumda.

Ses kayıtları her şeyi ortaya dökmüştü… Kullanıcı verilerini ele geçiren TikTok’tan yeni adım TikTok şirket toplantılarından sızan ses kayıtları gündeme bomba gibi düşmüştü… 80’den fazla kayıtta, popüler video paylaşım uygulamasının Çin merkezli çalışanlarının ABD’li kullanıcılarının verilerine tekrar tekrar eriştiğini ortaya çıkardı. Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasına ait ses kayıtlarında, Çin'deki mühendislerin verileri almasını engellemeye yönelik gizli proje olan ‘Project Texas'ı tartışmak için bir araya gelen dokuz TikTok çalışanının konuşmaları yer alıyor.

Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklama kararı aldı. Gerekçe ise bu uygulamaların gençlerin gelişimini etkilemesi.