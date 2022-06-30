Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın telekom düzenleyicisi Anatel, ülkede satılan tüm akıllı telefonlar için USB-C şarj cihazlarını zorunlu hale getirme önerisiyle ilgili bir kamuoyu görüşmesi başlattı. Ülkenin düzenleyici kurumları ve yasa koyucular, telefonlar için ortak şarj cihazının USB-C olması yönünde kararlar alıyor.

Avrupa Birliği de bu ayın başlarında ortak şarj cihazıyla ilgili bir yasa çıkardı ve USB-C'yi 2024'ün sonuna kadar akıllı telefonlar dahil bir dizi elektronik cihaz için zorunlu hale getirdi. Aynı şekilde ABD'de bazı demokrat politikacılar da benzer yasalar için baskı yapıyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün haberine göre, Anatel bir blog yazısıyla, “Uluslararası pazarda bahsi geçen hareketlerin farkında olan Anatel konuyu değerlendirdi ve Brezilya pazarında uygulamaya yönelik benzer bir yaklaşımla bir teklif sundu.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TEK TİP ŞARJ ZORUNLULUĞU APPLE'A YARAMIYOR

USB-C'nin yeni Android telefonlar için varsayılan şarj standardı haline geldiği göz önüne alındığında bu tür yasalar en çok iPhone telefon sahiplerini etkileyecek. Zira iPhone için üretici şirket Apple, USB-C yerine Lightning şarj ve bağlantı noktasını tercih ediyor. Yani bu konuda da Apple oldukça yalnız. Telefonların büyük çoğunluğu USB-C kullanırken, iPhone’larda Lightning yer alıyor.

Bununla birlikte, Apple’ın USB-C iPhone'ları test ettiği uzun süredir söyleniyor. Zaten bu standardı tabletlerinin ve dizüstü bilgisayarlarının çoğunda zaten kullanmaya başladı.

Brezilya’ya dönecek olursak, Anatel, USB-C'yi zorunlu hale getirmenin en önemli avantajı olarak e-atığı azaltmak ve müşteriler için bulunabilirliği artırmak olarak gösteriyor. Dezavantajları arasında ise uygulamaya geçiş aşamasında maliyetlerin artması ve yasanın şirketleri yeni, daha iyi standartlar geliştirmekten caydıracak olması gösterildi.

Anatel, kamuoyu tepkisi sürecinin 26 Ağustos'a kadar süreceğini de ifade etti.

Tüketicileri rahatlatacak uzlaşma sağlandı: Tek tip şarj cihazı zorunluluğu başlıyor Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde tek tip şarj aleti ve bağlantı noktasının zorunlu olması için kritik eşikten geçildi. AB kurumları, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme için uzlaştı.

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