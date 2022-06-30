Türkiye Gazetesi

Snap şirketinin Üründen Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jacob Andreou, The Verge'e yaptığı açıklamada, aylık 3,99 ABD Doları tutarındaki abonelik planının ‘zamanının çoğunu Snap'te en yakın arkadaşlarıyla iletişim kurarak geçiren kişilere’ yönelik olduğunu söyledi.

Andreou, Plus'ı şirket için yeni bir gelir kaynağı olarak görmediklerini söylese de bu girişim Snap'in reklamcılık dışında para kazanmaya yönelik ilk gerçek adımı.

Snapchat Plus’ın en dikkate değer özellikleri arasında şu anda uygulamanın simgesinin stilini değiştirme, bir hikayeyi kimin yeniden izlediğini görme ve arkadaşlarınızdan birini sohbet geçmişinizin en üstüne ‘BFF’ yani ‘en yakın arkadaş’ olarak sabitleme özellikleri var.

SNAPCHAT'E ÜCRETLİ ABONELİK

Andreou, BFF dışındaki özelliklerin eninde sonunda tüm kullanıcılara sunulabileceğine işaret etti. Bu arada, en çok merak edilen konulardan biri de ücretli abonelik planı ile reklamların kapatılma ihtimali. Bu konuda ise Andreou, “Uzun vadede reklamlar iş modelimizin merkezinde yer alacak” diyerek ihtimali hafife aldı.

Yine de, Snap'in gelirini çeşitlendirmek için bir fırsat gördüğü açık. Ayrıca Snap, son zamanlarda ücretli bir plan sunan tek sosyal uygulama değil. Hem Twitter hem de Telegram, profesyonel kullanıcılara yönelik kendi aboneliklerini başlattı ve Discord, isteğe bağlı Nitro aboneliği ile yıllardır para kazanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Snap’in gelir artışında yavaşlama olduğuna dair haberler yayınlandı. Bu ücretli abonelik planının duyurusu da aynı zamana denk geldi. Özelliğin zamanlaması şirketin gelirini artırmak istediği şeklinde yorumlanırken, Andreou, en az 2016'dan beri ücretli bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şu anda Snapchat Plus, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde test ediliyor.

Snapchat kullanıcıları da para ödeyecek: Ücretli plan geliyor Sosyal medya şirketi Snap, görünüşe göre ücretli abonelik sistemine geçmeye hazırlanıyor. Twitter ve Telegram’ın ardından ücretli plana yönelik adım atan şirket, Snapchat Plus özelliğini kullanıma sunacak.

Bu da özçekim dronu: Snapchat fotoğrafları için havalanıyor Teknoloji şirketi Snap, bir dönem Türkiye’de de oldukça popüler olan Snapchat sosyal ağında kullanılmak üzere tasarlanan yeni donanım ürünü Pixy isimli dronu piyasaya sürdü. Snap, geçtiğimiz yıllarda ise Snap Spectacles isimli akıllı gözlüğünü satışa çıkarmıştı.