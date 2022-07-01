Türkiye Gazetesi

Apple'ın iPhone model akıllı telefonlarını kullananlar artık Instagram hesabını doğrudan mobil uygulamadan silebiliyor. Teknoloji devi Meta’ya ait sosyal medya platformu, Apple’ın güncellenen App Store İnceleme Yönergelerine uyum sağlamak için iOS’ta doğrudan uygulama üzerinden hesabınızı silmeyi veya devre dışı bırakmayı mümkün hale getirdi.

Şimdiye kadar hesabınızı silmek için masaüstü veya mobil bir web tarayıcısına ihtiyaç duyuluyordu. Yani Instagram uygulamasından hesabınızı silmeniz mümkün değildi. Bir internet tarayıcısından (Chrome, Yandex, Firefox vb.) Instagram hesabınıza giriş yapmanız ve ardından Ayarlar menüsü üzerinden hesap silme işlemini başlatmanız gerekiyordu. Ancak en azından iPhone kullanıcıları için artık buna gerek kalmayacak.

INSTAGRAM HESAP SİLME IOS UYGULAMASINDA

WhatsApp ve Facebook’un da sahibi teknoloji şirketi Meta, Instagram için yeni özelliklerini tanıtıyor. Son olarak şirket, iOS uygulaması üzerinden Instagram hesap silme işlemini tanıttı. Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, “İnsanlara deneyimlerini ve Instagram'da harcadıkları zamanı kontrol etmeleri için daha fazla yol sunuyoruz. iOS'ta Ayarlar'da hesabınızı silme seçeneğini kullanıma sunduk ve silmeyi seçmeden önce hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakma seçeneğiniz de var.” dedi.

iOS kullanıcıları Profil bölümünde yer alan Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra ‘Hesabı sil’ butonuna bastıklarında hesap silme işlemi için ilk adımı atmış olacaklar. Ardından kullanıcıdan hesap silme nedenini açıklaması ve şifresini girmesi istenecek. Bu adımları tamamladığınızda hesap kalıcı olarak silinecek ancak 30 gün içinde eğer vazgeçerseniz hesabınızı yeniden aktif edebileceksiniz.

30 günün ardından hesap ve tüm veriler kalıcı olarak silinecek ve bir daha hesaba giriş yapamayacaksınız. Ayrıca ‘Hesabı sil’ sekmesi altında yine hesabını kalıcı olarak silmek yerine askıya almak ‘dondurma’ seçeneği de bulunuyor. Hesabınızı dondurduğunuzda ise istediğiniz zaman aynı kullanıcı adı veya e-posta / telefon numarası ve şifre ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

IPHONE'DA INSTAGRAM HESAP SİLME İŞLEMİ

Habere konu olan iOS’ta uygulama üzerinden Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Öncelikle App Store üzerinden Instagram uygulamanızı güncelleyin, Ardından Instagram uygulamasını açın, ardından Profil bölümünüze dokunun, ‘Hesap’ sekmesi altında ‘Hesabı Sil’ seçeneğini göreceksiniz, buraya tıklayın, Hesabınızı devre dışı bırakmak mı yoksa silmek mi istediğiniz sorulacak, ihtiyacınıza göre bunlardan birini seçin ve ardından sizden istenen şifreyi girin, Artık hesabınız donduruldu ya da kalıcı olarak silinmesi için talimat oluşturuldu.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA SEÇENEĞİ

Peki, Android kullanıcıları Instagram hesaplarını nasıl silebilir? İşte Instagram hesap silme veya dondurma için yapmanız gerekenler…

Öncelikle masaüstü yani bilgisayarda veya bir mobil cihazda (akıllı telefon, tablet) internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesabınıza girin. Bunu yapmak için tarayıcıya ‘Instagram’ yazın ve resmi site üzerinden hesabınıza giriş yapın. Ardından profil sekmesine ve Profili Düzenle'ye tıklayın, Burada en altta 'Hesabımı geçici olarak dondur' seçeneğine tıklayarak sizden istenilen bilgileri girin. Böylece hesabınızı dondurmuş olacaksınız. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için ise öncelikle resmi olan https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ bağlantısına tıklayın, Ardından hesap silme nedeninizi ve şifrenizi sırasıyla girin.

Artık hesabınızı kalıcı olarak silmek için talimat verdiniz ve süreç başladı. Hesabınıza 30 gün içinde giriş yapmadığınız sürece hesabınız 30 günün sonunda tamamen silinecek.

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