Türkiye Gazetesi

Son WhatsApp güncellemelerini takip eden web sitesi WABetaInfo, yeni bir şey fark etti. Mesaj silme özelliğine gelecek yeni bir güncelleme ile kullanıcılar artık karşı taraftan da silmek istedikleri mesajlar için daha uzun bir süreye sahip olacak. Söz konusu güncelleme bir grup beta test kullanıcısına sunuldu bile yani bazı beta test programına sahip kişiler mesajlarını silmek için daha geniş bir süreye sahip oldu. Ancak güncellemenin daha fazla beta test kullanıcısına sunulması bekleniyor.

WHATSAPP MESAJ SİLME SÜRESİ 2 GÜNE ÇIKIYOR

Genel WhatsApp kullanıcıları için şu anda bir mesajı herkesten silmek için verilen süre sınırı 1 saat 8 dakika 16 saniyedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; bir arkadaşınıza mesaj gönderdiniz ancak daha sonra mesajda yanlış bir şey yazdığınızı fark ettiniz ve silmek istiyorsunuz. WhatsApp size bu konuda bir ‘süre sınırı’ ile mesajı hem sizden hem de karşı taraftan silmenize imkan veriyor. Silmek istediğiniz mesajın üzerine uzunca bastığınızda ekranın üst kısmında bir ‘çöp kutusu’ yani mesajı silme kutucuğu çıkacak. Buna tıkladığınızda ise şu anda üç seçenek yer alıyor; ‘Herkesten sil’, ‘iptal’ ve ‘Benden sil’. Benden sil’e tıklarsanız mesaj yalnızca sizden silinir ve bu işlem geri alınamaz. Eğer iptal’e tıklarsanız silmekten vazgeçmiş olduğunuz anlamına gelir. Herkesten sil’e tıklarsanız, mesaj hem gönderdiğiniz kişiden hem de sizden silinir. Eğer karşı taraf mesajı henüz okumamışsa mesajı sildiğiniz için artık okuyamaz. İşte ‘Herkesten sil’e tıklayarak yapılan bu mesaj silme özelliğinin süre sınırı şu anda 1 saat 8 dakika ve 16 saniye. Ancak bu müddet değişecek.

WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ PEŞ PEŞE SUNUYOR

WABetaInfo’nun beta programında keşfettiği yeniliğe göre, WhatsApp Herkesten sil süre sınırını 2 gün 12 saate çıkarmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme şu anda dediğimiz gibi sadece bir grup beta test kullanıcısına açıldı ancak ilerleyen zamanlarda diğer beta test kullanıcılarına ve ardından tüm kullanıcılara sunulması beklenmekte.

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