Türkiye Gazetesi

Dünya'nın kardeş gezegeni Venüs, 2012 yılında yani bundan tam 10 yıl önce Güneş’in önünden geçerek yüzyılda bir gerçekleşen kozmik fenomeni gerçekleştirdi. NASA, o anları gösteren bir fotoğrafı Instagram profilinden yayınladı. Fotoğrafın altındaki açıklama uzay ajansı, bir sonraki tarihe işaret etti. 2117 yılında Venüs’ün yine Güneş’in önünden geçeceğini belirtti.

VENÜS, GÜNEŞ'İN ÖNÜNDEN GEÇTİ

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş’in önünden geçen gezegeni yakalayabildi. Ajans, Venüs'ün yanan ateş topunun önünde küçük siyah bir nokta olarak görülebildiği muhteşem fotoğrafı yıllar sonra bir defa daha herkesle paylaştı. Fotoğrafın altında söz konusu fenomeni açıklayan NASA, Dünya'dan gözlemlenebilen tek Güneş geçişlerinin Merkür ve Venüs'te olduğunu belirtti.

NASA'nın Instagram'da paylaştığı fotoğraf

ABD'nin uzay ajansı, "2012'deki Güneş geçişi yaklaşık 7 saat sürdü ve yedi kıtadaki gözlemciler tarafından gözlemlenebildi" diyerek konuya ayrıntı ekledi. Bu arada, Venüs'ün Güneş önünden geçişi çift çift gerçekleşiyor. Son olarak 2004 ve 2012 yılında Güneş'in önünden geçti. Bir sonraki geçişin 2117 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

İlginç bir şekilde bu Güneş’in önünden geçişler, bilim insanlarının milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızların yörüngesinde dönen 5 binden fazla öte gezegen keşfetmesine yardımcı olan aynı fenomendir. Peki, uzay ajansı bunu nasıl yapıyor? NASA'nın Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) aracı, bir gezegen yıldızının önünden geçtiğinde yıldız ışığındaki düşüşleri tespit ederek öte gezegenleri bulmak için kullanılan bir uzay teleskobudur.

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