Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın uzay aracı The Solar Dynamics Observatory (SDO), kısmi Güneş tutulmasının fotoğraflarını, tutulmanın görülebileceği tek yerden, uzaydan çekti. Ay’ın Güneş’in önünden geçişi 35 dakika sürdü. En yüksek noktada Ay, Güneş’in görünen yüzde 67’lik kısmını kapattı. Son derece çarpıcı görüntülerde Güneş ateşiyle arkadan aydınlatılan Ay dağları görülüyor.

NASA'nın yakaladığı iki görüntü

Şili’de Santiago'daki bilim adamı Patricio Leon, Ay'ın Güneş boyunca hareket ettiği yakın çekim görüntülerini Lunar Reconnaissance Orbiter'ın topografya haritasıyla karşılaştırdı. SpaceWeather.com'daki uzmanlar, görüntüdeki dağların Ay’ın güney kutbuna yakın Leibnitz ve Doerfel dağları olduğunu tespit etti. Uzmanlar, “Bunun gibi yüksek çözünürlüklü görüntüler, SDO bilim ekibinin teleskobu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir” dediler. 11 Şubat 2010 tarihinde uzaya fırlatılan SDO, her 0,75 saniyede bir Güneş’in fotoğrafını çekiyor.

Yüzyılda bir gerçekleşiyor... NASA yayınladı: Venüs, Güneş’in önünden geçti ​ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Solar Dynamics Observatory (Güneş Dinamikleri Gözlemevi), yüzyılda bir gerçekleşen kozmik bir fenomeni (olay) görüntüledi. O anların fotoğrafını NASA, Instagram hesabından paylaştı.

NASA, ‘evrenin şimdiye kadar çekilen en derin görüntüsünü’ yayınlayacak Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), evrenin şimdiye kadar çekilmiş 'en derin görüntüsünü' yayınlamak üzere olduğunu duyurdu. Uzay ajansının açıklamasına göre, şu anda uzayın derinliklerinde evreni gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobunun çektiği görüntüler işleniyor.