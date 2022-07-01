Türkiye Gazetesi

Görünüşe göre teknoloji devi Meta, sosyal medya şirketi Instagram'a Reels için gerçekten büyük bir baskı yapıyor. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, Twitter'da platforma ilişkin bir yeniliği paylaştı. Şu anda test aşamasında özelliğe göre, tüm videolar Reels olarak paylaşılacak.

Eğer hesabınız herkese açıksa bu, herkesin videonuzu keşfedebileceği ve kendi Reels'ini oluşturmak için orijinal sesinizi kullanabileceği anlamına geliyor. Profiliniz gizliyse yalnızca arkadaşlarınız videonuzu görebilir ancak diğer kullanıcılar yine de Reels'inizle bir remiks oluşturabilir ve bunu remikslerinin bir parçası olarak indirebilir. Reels'inizi remiksler için kimsenin kullanmamasını sağlamanın tek yolu ise Ayarlar'daki seçeneği kapatmak veya yayınladığınız her video için devre dışı bırakmak.

TikTok tarzı videolar hem Instagram'da hem de Facebook'ta hızla popüler bir format haline geldiği için bu gelişme sürpriz olmadı. Mark Zuckerberg, şirketin 2021 için dördüncü çeyrek gelir raporunu açıkladığında, Reels'in artık Meta'nın en hızlı büyüyen içerik formatı olduğunu söyledi. Meta baş ürün sorumlusu Chris Cox, çalışanlarla paylaşılan yakın tarihli bir açıklamada, Reels'i şirket için 'parlak bir nokta' olarak nitelendirdi.

Kısa biçimli videoları izlemek için harcanan zaman geçen yıldan bu yana iki katından fazla arttı ve bu büyümenin yüzde 80'i Facebook'tan geldi. Bu nedenle şirket, kısa videoları daha iyi birleştirmek için Instagram'ın ve Facebook'un ana sayfalarını yeniden tasarlayacak kadar ileri gidecek. Tüm video gönderilerini Reels'e dönüştürmek, şirkete daha fazla içerik dağıtacak, bu da videoların platformda daha fazla izlenmesine ve formatın sonunda paraya çevrildiği zaman için daha büyük potansiyel reklam kazançlarına dönüşecek.

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