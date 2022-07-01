Türkiye Gazetesi

“Çalışan ve müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği Techno Camp 2022 programı başladı. Program kapsamında 2 ay boyunca Teknoloji başlığı altında; kurumsal çözümler ve iş zekasından network altyapı teknolojilerine, robotik süreç otomasyonundan (RPA) çevik kültüre, yapay zekadan müşteri deneyimi teknolojilerine, dijital etikten programlama dili Java’ya, Python’a ve Linux’a kadar birçok konuda detaylı eğitimler verilecek.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Techno Camp’e 5 bin 213 başvuru yapıldı. Başvurular arasında yapılan değerlendirmeler ile 60 mühendis Techno Camp programında eğitim almaya hak kazandı. Bilişim Teknolojileri ve Teknolojik Operasyonlar olmak üzere 2 ayrı grup şeklinde yapılacak program sonunda başarılı olan katılımcılar, yetkinliklerine göre Turkcell Global Bilgi’de Uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verebilecekler.

“MÜHENDİSLERLE ORTAK HAYALLERİMİZ VAR”

Turkcell Global Bilgi’nin istihdam konusunda öncü bir kurum olduğunun altını çizen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Techno Camp ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Gençlerin teknoloji dünyasında kariyer hayallerine ulaşması için gerçekleştirdiğimiz Techno Camp 2022 programımıza bu yıl da 5 bin 213 mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yüksek başvuru sayısına erişmemiz, mühendislerle ortak hayallerimizin olduğunu gösteriyor. Dijital ekosistemde istihdama önem veren bir şirket olarak, gençlerin bilgi teknolojileri sektöründe daha fazla aktif rol üstlenmesi için çalışıyoruz. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında Uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verebilecekler. Programımıza olan ilgiyi gördükçe, daha çok sayıda Teknoloji Mühendisi/Uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Turkcell Global Bilgi olarak gençlerin sektöre katılımı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”