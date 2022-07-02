Türkiye Gazetesi

Dünya çapında resmi olmayan verilere göre 2 milyar kullanıcısı bulunan Instagram, yeni bir güncelleme ile kimi kullanıcılarını çileden çıkardı. Instagram’ın sunduğu karanlık mod ya da diğer adıyla siyah ekran özelliği, çoğunlukla iOS cihazlarda soruna yol açtı. Her ne kadar şirket bu özelliği daha sürükleyici bir deneyim için sunduğunu belirtse de pek çok cihazda durum sürükleyicilikten ziyade facia gibi görünüyor. Binlerce iOS kullanıcısı siyah ekran yüzünden altyazıları okumakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

Siyah ekran yani karanlık mod seçeneğini getiren platform, bir hatadan ötürü iOS cihazlarda sorun oluşturmakta. Ancak yine de pek çok kullanıcıda bir sorun oluşturmadı. Bu nedenle öncelikle siyah ekranın nasıl kullanıldığını anlatalım…

INSTAGRAM SİYAH EKRAN NASIL AÇILIR?

Bu özelliği kullanmak isteyenler için öncelikle ne yapılması gerektiğini açıklayalım. Siyah ekran yani karanlık modu kullanmak için ilk olarak telefonun karanlık mod seçeneğinin açık olması gerekiyor. Eğer telefon karanlık modda olmazsa ne yazık ki bu özellik kullanılamıyor.

Telefonda karanlık modu açmak için Android’de Ayarlar menüsünden Tema’ya tıklamanız ve ardından Aydınlık / Karanlık seçeneğine tıklamanız lazım. iOS yani iPhone’larda ise yine Ayarlar menüsünden Ekran ve Parlaklık sekmesine basmanız ardından da Açık ve Koyu seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

INSTAGRAM SİYAH EKRAN KAPATMA NASIL YAPILIR?

Bununla birlikte, siyah ekranı tercih etmemelerine rağmen telefonları otomatik olarak karanlık moda geçen Instagram kullanıcıları arasında şikayetler de artıyor. Pek çok kişi, ‘Instagram siyah ekran nasıl değiştirilir’ gibi sorulara cevap arıyor. Birçok Instagram kullanıcısı, standart beyaz arka plandan karanlık moda geçiş yapılmasıyla Instagram’da altyazıların okunmasının zorlaştığını söylüyor.

iOS telefonlarda siyah ekran böyle görünüyor ve gerçekten de altyazıları okumayı zorlaştırıyor

Şu anda bir iPhone kullanıcısı iseniz Instagram arka planının rengini uygulamadan değiştirmeniz mümkün değil. Çünkü Instagram arka planı cihaz ayarlarınızı yansıtıyor. Yani telefonunuz ışık modundaysa arka plan beyaz, karanlık moddaysa siyah olacaktır.

Akıllı telefonunuzun açık veya karanlık moda ayarlı olup olmadığını görmek için telefonunuzun ekran ve parlaklık ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak kötü haber şu ki, telefonunuz ışık modunda olmasına rağmen Instagram siyah ekran olarak görünüyorsa şu anda düzeltmenin net bir yolu yok. Yapılacak en iyi şey bir süre daha Instagram’ın güncelleme yaparak sorunu düzeltmesi için beklemek ve mümkünse Instagram destek ekibi ile iletişime geçerek şikayetinizi paylaşmak.

Bu arada, Android telefon kullanıyorsanız siyah ekrandan kurtulmanız daha kolay. Çünkü Instagram’ın Android uygulamasında doğrudan uygulama içinde tema ayarları mevcut. Android cihazınızda siyah ekrandan çıkmak istiyorsanız şu adımları takip etmeniz yeterli; Profil > Üstteki üç yatak çubuk (yani menü sekmesi) > Ayarlar > Tema > Aydınlık.

Instagram stalkerlarına kötü haber! Tüm hesaplar tek hamleyle engellenecek Instagram kullanıcıları artık engellemeler konusunda daha fazla yetkiye sahip. Engelleme özelliği genişletilerek engellenen kişinin mevcut tüm hesaplarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

iPhone'lara 'Instagram hesap silme' özelliği geldi! Peki, kalıcı hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesap silme linki 2022 Instagram, hesabınızı doğrudan uygulama üzerinden silmek için gereken adımı attı. Artık iOS (iPhone) kullanıcıları Instagram’ını uygulama üzerinden silebiliyor. Yani bir masaüstü veya mobil tarayıcıya ihtiyaç duyulmayacak. Peki, Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte iPhone telefonda Instagram hesabını kalıcı silme işleminin nasıl yapılacağı. Android kullanıcılarına yönelik ise 'Instagram hesap silme linki' ve tek tek adımlarını yazdık...