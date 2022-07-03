Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İşletmelerin en büyük problemlerinden biri hırsızlık olayları. Eğer hırsızlık içeriden kaynaklı ise kapı kilit tutmuyor. Dolayısıyla hırsızlığın önüne geçmek de imkânsız hâle geliyor. Restoranları tek platformda birleştiren sipariş ve ödeme platformu Allzin, hırsızlık olaylarına “dur"”diyor. Allzin’in kurucusu Eyüp Alp, restoranlarda yaşanan hırsızlık olaylarının inanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, bütün süreçleri dijitalleştirerek istenmeyen olayların önüne geçtiklerini söyledi. Restoranlarda hırsızlık olaylarının farklı bir kaç şekilde gerçekleştiğini anlatan Alp “Hırsızlık olayları genellikle nakit ödemelerde ve fatura kesilmediği durumlarda yaşanıyor. Normalde garson müşteriden siparişi aldığında hemen sisteme işlemesi lazım ki mutfak personeline de gelen sipariş bildirimine göre siparişi hazırlasın; müşteri de hesap geldiğinde doğru ödeme yapabilsin. Ama hesabın havalarda uçuştuğu yoğun saatlerde garson ve mutfaktaki personel anlaşıyor. Tabii kötü niyetliler için bu geçerli. Müşteri üç tane kahvaltı tabağı istiyor ama rapora iki tane işleniyor. Müşteri kahvaltısını yaptıktan sonra ödeme istiyor. Orada garson 100 lira hesabı kesiyor ve rapora işliyor. Yani iki tabağın ücretini alıyor. Sonra ‘150 lira olması lazım arkadaş girmeyi unutmuş’ diyor. O zaman raporda 100 lira, satış ise 150 oluyor. 50 lirayı cebe atıyor. Tabii patronun bundan haberi yok. Ankara’da üç şubesi olan eğlence mekânının günlük kaybının bu şekilde 60 bin lirayı bulduğunu tespit ettik” dedi.

VAY ARKADAŞ...

Hırsızlık olaylarında özellikle kalabalık toplulukların hedef seçildiğine dikkat çeken Alp, "Bir restorana kalabalık bir müşteri geldi diyelim. Yan tarafta da iki kişilik masa var. Onlar ödemeyi yapıp çıkıyor. Ekstradan üç çay, iki tatlı var. Garson hesabı rapora geçirmeden diğer masaya transfer ediyor. Çünkü kalabalık masada kimin ne ödeyeceği belli değil. Böylece çay ve tatlılar hem daha önceki hem de kalabalık gruba fatura edilerek iki ayrı yerden para alınıyor. Bu müşterimiz olan bir restoran sahibinin başına gelen bir olay. Restoran sık sık ağırladığı arkadaşlarının gelmediğini fark ediyor. Neden gelmediklerini sorduğunda çok hesap ödediklerini söylüyorlar. Araştırınca işin aslı ortaya çıkıyor” diye konuştu. Allzin üzerinden QR kodu ile garsona ihtiyaç duymadan sipariş verilebildiğini dile getiren Alp şu bilgileri verdi: Dolayısıyla sipariş direkt olarak mutfaktaki ekrana düşüyor. Aynı zamanda otomatik olarak rapora işleniyor. Müşteri siparişlerinin bütün aşamalarını uygulama üzerinden izleyebiliyor. Hazırlanma, pişirme, servis edilme aşamalarını görüyor. Eğer özel bir isteği varsa not yazabiliyor. Gerekirse iptal ediyor. Böylece restoran sahibinin gözü arkada kalmıyor.

TABAĞIN MALİYETİNİ SÖYLÜYOR

Allzin’de yer alan Vitrin bölümü ile restoranlara fiyatlama ve ürün tedariki konusunda da yol gösterdiklerini anlatan Alp şunları kaydetti: Vitrin kahvaltı tabağındaki reçelin, domatesin, salatalığın maliyetini çıkarıyor. Sonra da ‘şu fiyattan satmalısın’ diyor. Stok konusunda da bilgilendirme yapıyor. Ürün bitmeden ‘şu kadar stokun kaldı’ diyerek uyarıyor. Yeni özelliğimizle uygulama stoklar azaldığında kendi de otomatik sipariş verebilecek. Aslında biz Allzin’de listelenerek müşterilere ulaşmak isteyen işletmelere uçtan uca restoran yönetim sistemi sunuyoruz. Eyüp Alp, yeni bir özellik olarak “Alman Usulü” ödemeyi de yakın zamanda devreye sokacaklarını bildirdi. Alp, bu özellik sayesinde kalabalık grupların önceden rezervasyon yapıp bireysel ödeme yapabileceğini söyledi.

YURT DIŞINA AÇILACAK

Allzin, aralarında zincir restoranların da olduğu 500’den fazla restorana hizmet veriyor. Uygulama üzerinden aylık 350 bin tekil menü okutuluyor. Bunların sayfa içindeki gezinme oranının 1,5 milyonu bulduğunu belirten Eyüp Alp “Yatırım turuna çıkıyoruz. Görüşmelerimize başladık. Yatırım aldıktan sonra yurt dışına açılacağız” dedi.

Restorana giren timsahı tavayla kovdu Avusturalya’da yaşayan bir adam, dünkanına yaklaşan timsahı müşteriler korkmasın diye ilginç bir şekilde kovdu. O anlar anbean kaydedildi.