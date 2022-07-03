Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.

MSB, Kastamonu sel felaketinin Göktürk-1 Uydu görüntülerini yayınladı Hafta içinde yurdun farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış, Batı Karadeniz ve Ankara’da sel felaketine yol açtı. Selden en fazla etkilenen şehirlerin başında ise Kastamonu geliyor. Kastamonu’nun ilçelerindeki selin şiddeti Türkiye’nin milli uydusu Göktürk-1 ile uzaydan görüntülendi.

MSB'den acı haber! Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Temmuz 2022 tarihinde, P.Uzm.Çvş. Serkan Taşcı'nın arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.