İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları bir grup kripto para dolandırıcıları tarafından hacklendi. Web3 is Going Great’in haberine göre, iki farklı kripto para dolandırıcılığını desteklemek için her iki hesap da aynı anda ele geçirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi konu hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Ordunun Twitter ve YouTube hesaplarının ele geçirildiğinin farkındayız ve bir soruşturma yürütülüyor. Ordu bilgi güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve sorunu çözmeye çalışıyor” dedi.

İngiliz Ordusu'nun Twitter hesabında her şeyi değiştirdiler

Bununla birlikte, bilgisayar korsanlarının iki hesabı tam olarak ne zaman ele geçirdiği belli değil ancak her iki hesap da şu anda normale dönmüş görünüyor.

İNGİLİZ ORDUSUNUN HESAPLARINDA NFT DOLANDIRICILIĞI

Hackerlar, İngiliz Ordusunun Twitter sayfasını ele geçirdi ve ordunun profil resmini, biyografisini ve kapak fotoğrafını ‘The Possessed NFT koleksiyonu’yla ilişkiliymiş gibi göstermek üzere değiştirdi. Twitter hesabında ayrıca NFT paylaşımları yapıldı ve sabitlenmiş tweet ile de kullanıcılar sahte bir NFT web sitesine yönlendirilmeye çalışıldı.

Ordunun YouTube kanalında Elon Musk'ın canlı yayınları yayınlandı ancak bağlantılarda (linklerde) sahte kripto web sitelerine yönlendirme yapıldı

Bilgisayar korsanları ayrıca İngiliz Ordusu'nun YouTube kanalını da hackledi ve tüm videolarını sildi, adını ve profil resmini yasal yatırım şirketi Ark Invest'e benzeyecek şekilde değiştirdi. Bilgisayar korsanları İngiliz Ordusu'nun YouTube kanalına Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın yer aldığı bir dizi eski canlı yayını ekledi. Bu canlı yayınlar daha önce Ark Invest’in düzenlediği The B Word konferansından alınmıştı ancak hackerler, yasal olmayan bir kripto sitesinin bağlantı adresini ekleyerek kullanıcıları kandırmaya çalıştı. Kanal, aynı anda dört canlı yayın yayınladı ve bazıları binlerce kişi tarafından izlendi.

