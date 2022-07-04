Türkiye Gazetesi

Amerikan TV kanalı Bloomberg'in teknoloji analisti Mark Gurman yine Apple hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Ünlü Apple analisti, piyasaya sürülmesi için geri sayıma başladığımız Apple Watch Series 8 akıllı saat modellerinin özelliklerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yeni iddiaya göre, Watch 8, ateşinizin olup olmadığını anlayabilen bir vücut ısısı sensörüne sahip olacak.

Mark Gurman, vücut ısısı sensörünün özelliklerine de değindi. Saatin, tam bir ölçüm yerine vücut sıcaklığındaki artışları tespit edeceğini ve kullanıcıyı uyaracağını söyledi. Ünlü analist, vücut ısısı sensörünün henüz test edildiğini ve eğer testlerden geçerse Apple'ın bu özelliği Watch Series 8 ile kullanıcılara sunacağını belirtti. Bu arada, teknoloji devinin ekstrem sporlar ile uğraşanlara yönelik daha ‘sağlam’ bir akıllı saat çıkaracağı ve bu saate vücut ısısı sensörünün ekleneceğini ileri sürdü. Yine bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Apple Watch SE’de ise muhtemelen bu özellik bulunmayacak.

VÜCUT ISISI ÖLÇÜMÜ UZUN SÜREDİR KONUŞULUYOR

Yeni bir vücut ısısı sensörü aslında yaklaşık bir yıldır söylentilere konu oluyor. Gurman ilk olarak Haziran 2021'de bu ihtimale dikkat çekti ve daha sonra bu yılın Ocak ayında iddiasından geri adım attı. Nisan ayında rotayı bir kez daha tersine çevirdi ve vücut ısısı sensörünün bu yıl piyasaya sürülebileceğini ileri sürdü. Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo da sensörün bu yıl içinde piyasaya çıkacağına inanıyor.

Bu arada, vücut ısısı sensörünün doğurganlık takibi için de kullanılabileceği söyleniyor. Çünkü vücut sıcaklığındaki değişimler kadınların ne zaman hamile kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirlemesine yardımcı olabiliyor. Ancak Gurman son açıklamasında yalnızca ateş tespitinden bahsetti, bu nedenle Apple'ın adet döngüsünü izleme yeteneğini ekleyip eklemeyeceği henüz belirsiz.

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