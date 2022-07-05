Türkiye Gazetesi

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ‘ChinaDan’ olarak tanımlanan anonim bilgisayar korsanı, geçtiğimiz hafta hacker forumu Breach Forums'ta 23 terabayttan (TB) fazla veriyi 10 bitcoin (200 bin dolar) karşılığında satmayı teklif etti. Bilgisayar korsanı, “2022'de Şanghay Ulusal Polisi (SHGA) veri tabanı sızdırıldı. Bu veri tabanı, milyarlarca Çin vatandaşı hakkında birçok veri ve bilgi içeriyor. Veritabanları, 1 milyar Çin vatandaşı ve birkaç milyar vaka kaydı hakkında bilgi içeriyor; ad, adres, doğum yeri, kimlik numarası, cep telefonu numarası, tüm suç/vaka ayrıntıları gibi.” diyerek 23 TB’dan fazla verinin 1 milyar Çinlinin kişisel verileri olduğunu açıkladı.

VERİLER GERÇEK Mİ?

Hackerın kimliğine gelecek olursak henüz belli değil. The Guardian editörleri, söz konusu açıklamanın gerçekliğini doğrulayamadı ve hacker ile iletişime geçtiklerinde ise örnek veritabanındaki birkaç numaranın artık kullanımda olmadığı görüldü. Çinli yetkililer ise iddia edilen hack saldırısına ilişkin hâlâ bir açıklama yapmadı.

Wisconsin-Madison Üniversitesinden kıdemli araştırmacı Yi Fu-Xian, internette mevcut olan örnek verileri indirdiğini ve Hunan eyaletindeki memleketiyle ilgili bilgiler bulduğunu söyledi. Fu-Xian, “Veriler Çin'deki hemen hemen tüm ilçeler hakkında bilgi içeriyordu ve hatta Tibet'te sadece birkaç bin kişinin yaşadığı uzak bir ilçeyle ilgili verileri keşfettim” dedi. Ayrıca verilerden çıkarılan demografik eğilimin yetkililerin söylediğinden çok daha kötü olduğunu da sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Çin son yıllarda bir dizi veri sızıntısı olayı ile gündeme geldi. 2016 yılında, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da dahil olmak üzere önde gelen Çinli kişiler hakkında hassas bilgiler Twitter'da yayınlandı. Bu olaylar Çinli yetkilileri alarma geçirdi. Geçtiğimiz yıl Çin, sınırları içinde üretilen kişisel bilgilerin ve verilerin nasıl ele alınması gerektiğini düzenleyen yasalar çıkardı.

ChinaDan'ın açıklaması ise Çin'in popüler sosyal medya platformları Weibo ve WeChat’te tartışıldı ve birçok kullanıcı bunun gerçek olabileceğinden endişelendi. Pazar günü Weibo'da ‘Shanghai veri sızıntısı’ etiketine yasak geldi ancak sosyal medya servislerinde hack saldırısı geniş çapta konuşulmaya devam etti. Kullanıcılardan bazıları artık ‘şeffaf insanlar’ olduklarını dile getirdi.

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