Türkiye Gazetesi

Google, Chrome tarayıcısını Windows destekli makinelerde kullanan tüm kullanıcılarına acil bir uyarı gönderdi. Zero-days 'sıfır gün' saldırılarının gerçekleşebileceğini söyledi. Sıfır gün uyarıları, her bilgisayar kullanıcısının büyük bir kabusudur. Çünkü bilgisayar korsanları yazılımsal zayıflıkları fark ederek bundan yararlanabilir. Bu nedenle, Google da yeni ve son Chrome güncelleştirmesini bu kadar hızlı bir şekilde yayınladı.

CVE-2022-2294 adlı en son sorunlar, ilk olarak Avast Threat Intelligence ekibi tarafından fark edildi. Şu anda Google, kullanıcıların çoğu tarayıcılarını yeni sürüme geçirene kadar tehdidin kesin nedenini gizli tutuyor. Ancak 'sıfır gün' damgası alan her türlü açık bunun ciddi ve gözardı edilemez olduğunu gösteriyor.

CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

Google, bir blog gönderisinde "Hata ayrıntılarına ve bağlantılara erişim, kullanıcıların çoğu bir düzeltmeyle güncellenene kadar kısıtlı tutulabilir. Ayrıca, diğer projelerin benzer şekilde bağlı olduğu ancak henüz düzeltmediği bir üçüncü taraf kitaplığında hata varsa, kısıtlamaları da koruyacağız." şeklinde açıklama yaptı. Bu hayati hata düzeltmesinin yanı sıra Google, daha az ciddi oldukları düşünülse de, bu son sürümde üç sorunun daha ele alındığını ifade etti.

Hangi Chrome sürümünü çalıştırdığınızı kontrol etmek için uygulamayı başlatmanız ve menü çubuğundaki Chrome, Chrome Hakkında bölümüne gitmeniz yeterli. Burada bilgisayarınızda yüklü olan sürümü göreceksiniz. En son Google yüklemesi 103.0.5060.114 ise bu yazılım güncellemesine zaten sahip olduğunuz ve güvende olduğunuz anlamına geliyor.

En son sürümde değilseniz, yükseltmeniz ve ardından yazılımınızı yeniden başlatmanız istenecektir.

Google Chrome'u güncellemek için;

• Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

• Sağ üstte, Diğer'i tıklayın.

• Yardım'a tıklayın. Google Chrome hakkındaya ulaşın.

• Google Chrome'u Güncelle'yi tıklayın. Önemli: Bu düğmeyi bulamıyorsanız, en son sürümdesiniz demektir.

• Yeniden Başlat'a tıklayın.

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