Türkiye Gazetesi

Yunanistan Hava Kuvvetleri Harp Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Albay Konstantinos Zikidis, Yunanistan'ın ABD üretimi F-35 savaş uçaklarını satın almak konusundaki kararını eleştirdi. Konstantinos Zikidis, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara işaret ederek, Türkiye’nin her amaca yönelik insansız hava araçları geliştirdiğini söyledi. Yunan Albay bir ayrıntı vererek AKINCI'nın SOM füzesi kullanımında da sertifika almasının an meselesi olduğunu belirtti.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Konstantinos Zikidis, Yunanistan’ı elektronik savaş sistemleri ve uydu iletişimi konularında uyardı. Devamında ise, Yunanistan'ı Türkiye ile kıyaslamamaları gerektiğini çünkü karşılaştırmanın kendileri açısından üzüntüye yol açacağını belirtti. Yunan Albay Zikidis, "Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz. Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz" diyerek Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi araçlarına işaret etti.

‘TÜRKLER YERLİ SAVAŞ UÇAĞI DA ÜRETECEK’

Konstantinos Zikidis, “İlk F-35 savaş uçaklarını teslim almamız 10 yıl sürebilir. Radarlarda gözükmüyor ama onu görebilen radarlara Türkler hem sahip, hem daha fazlasını üretecek. Türkler yerli savaş uçağı da üretecek. F-35’in toplam maliyeti devasa boyutlarda. Bu yüzden ABD, 608 adet F-16 savaş uçağını modernize etmeye karar verdi. Biz de öyle yapmalıyız.

Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz. Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz. Türkiye elektronik savaştan siber savaşa kadar karmaşık hibrit savaş biçimlerinde hızlı adımlar atıyor. Bu bağlamda, çok pahalı başka bir avcı uçağının olası tedariki bize çok az şey sunacak. Modası geçmiş bir savaşa hazırlanıyor gibiyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanına Yunanistan uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İtalya ile ticaret hacmini 23 milyar doların üstüne çıkartıldığını belirterek iki ülke arasında 9 kritik anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Erdoğan konuşmasında tahıl koridoru, düzensiz mülteciler, SAMP-T savunma sistemleri başta olmak üzere birçok önemli konuya değindi.

Yunan medyasında F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini çarpıttılar Son dönemde aldığı kararlar ve attığı adımlar ile Ankara-Atina hattının gerilmesine neden olan Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'yi sürekli Batı'ya şikayet eden ve provoke edici hamleler atan Yunanistan'ın gündemi bu kez F-16'lar. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakması sonrası harekete geçen Yunan basını, dün Bakan Çavuşoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamaları çarpıttı.