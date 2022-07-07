Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Umman'da teslim ettiği araçlara yönelik bakım onarım merkezi kuracak. FNSS ve Umman Sultanlığı Hükümeti Savunma Bakanlığı arasında Zırhlı Personel Taşıyıcı (Pars III) ve Entegre Lojistik Destek Tedariki Sözleşmesi'nin sanayi katılımı ve offset yükümlülüğü kapsamında Umman Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi Sözleşmesi imzalandı.

FNSS, 2020'de Umman Kraliyet Ordusuna 13 farklı konfigürasyonda, 172 adet Pars III 6x6 ve 8x8 teslim etti ve araçların ömür devri boyunca doğru şekilde idame edilebilmeleri için gerekli olan entegre lojistik destek yeteneklerini de mevcut proje kapsamında son kullanıcıya kazandırdı.

Türkiye’den savunma sanayisinde bir ilk daha: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katmaya devam ediyor. Her alanda milli ve yerlilik konusunda başarılı bir şekilde ilerleyen Türkiye, bir ilke daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Marmaris'te yanan bölgelerin uydu görüntüsü Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan yanmıştı. İşte o yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.