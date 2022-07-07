Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone dahil olmak üzere cihazlarına sunmaya hazırlandığı ‘kilitleme modu’nu geliştirmeye çalışıyor. Söz konusu ayarı sonbaharda kullanıma sunmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özellik ile amaç, dijital casusluk için teknik yolları kapatmak ve önceden bilinen casus yazılım saldırılarını önlemek. ABD merkezli şirket, kilitleme modunun ‘dijital güvenliklerine yönelik ciddi, hedefli tehditlerle’ karşı karşıya kalan kullanıcılar için tasarlandığını ifade etti.

Teknoloji üreticileri, casus yazılımlar ile kullanıcıların telefonlarına sızan ve cihazları kontrol altına alan tehlikeli bilgisayar korsancılığına karşı önemli adımlar atmaya çalışıyor.

Bununla birlikte Apple, yıllardır Pegasus ve diğer casus yazılımların müşterilerine yönelik tehdidini, bu tür hack saldırılarının nispeten az sayıda kullanıcıyı etkilediğini vurgulayarak hafife alıyor gibiydi. Ancak şirketin son hamlesiyle büyüyen tehdidi ciddiye aldığı konuşuldu.

KİLİTLEME MODU NE YAPACAK?

Kilitleme modunun sunduğu koruma işlevleri arasında çoğu mesaj ekinin engellenmesi, kullanıcı bir arama isteği göndermediyse gelen FaceTime aramalarının engellenmesi ve bir bilgisayara veya aksesuara bağlıyken iPhone'a erişimin engellenmesi gibi pek çok özellik bulunuyor.

Bir telefona Pegasus gibi casus yazılımlar bulaşırsa, casus yazılımın sahibi telefondaki mesajlara, görüntülere ve konuma erişebilir. Yazılım, bir telefonu uzaktan dinleme cihazına bile dönüştürebilir.

Sonbaharda iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemleri ile gelecek olan modu ‘çok az sayıda kullanıcı’ için isteğe bağlı bir önlem olarak tanımladı.

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