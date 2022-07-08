Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından geçtiğimiz günlerde Telegram üzerinden yayınlanan iki fotoğraf uzay ajansları arasında ‘bayrak krizi’ne yol açtı. Üç Rus kozmonot iki farklı bayrakla poz veriyorlardı. Bu bayraklar, doğu Ukrayna'da Rus destekli iki ayrılıkçı bölge olan Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bayraklarıydı.

NASA basın sekreteri Jackie McGuinness de konuya ilişkin açıklama yaptı. McGuinness, “NASA, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Ukrayna'ya karşı savaşı desteklemek için siyasi amaçlarla kullanmasını şiddetle kınıyor. Bu, istasyonun 15 uluslararası katılımcı ülke arasında barışçıl amaçlarla bilim ve teknoloji geliştirme konusundaki birincil işleviyle temelde tutarsız” dedi.

ROSCOSMOS BAŞKANI TEHDİT ETMİŞTİ

ABD ve Rusya arasındaki gerginliklere rağmen, NASA’nın astronotları ve Roscosmos’un kozmonotları Uluslararası Uzay İstasyonunda birlikte çalışmaya devam etti. Geçtiğimiz aylarda, Roscosmos'un başkanı Rogozin, Rusya’nın uzay istasyonundan çekilebileceğini ve faaliyetlerini durdurmaları halinde uzay istasyonunun düşebileceğini söyleyerek adeta tehdit etti. Bunun yanı sıra Roscosmos başkanı, Dünya’ya dönüş yolculuğu için Rus Soyuz uzay aracına binmesi gereken bir Amerikan astronotunu uzayda bırakabileceklerini söyledi. Ancak yine de Roscosmos tehditlerini gerçeğe dönüştürmedi.

(Foto: Roscosmos, Telegram)

Görüntülere dönecek olursak, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bayrağıyla poz veren kozmonotlar, Oleg Artemyev, Denis Matveev ve Sergey Korsakov’dı. Roscosmos Telegram kanalındaki açıklamasında, “Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü! Hem Dünya'da hem de uzayda kutluyoruz.” ifadesine yer verdi.

Bu fotoğraflar, Ukrayna'nın Luhansk'taki son büyük şehri olan Lysychansk kentinin 3 Temmuz'da Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinden sadece bir gün sonra paylaşıldı. Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçı devletlerdir.

NASA iletişimi kaybetmişti: CAPSTONE uzay aracıyla yeniden bağlantı kuruldu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay’ın etrafındaki farklı bir yörüngeyi test etmek üzere fırlattığı CAPSTONE uzay aracı ile bağlantısını kaybettiğini açıklamıştı. Güncelleme yapan ajans, uzay aracı ile yeniden iletişim kurabildiklerini duyurdu.

Rus kozmonotlardan uzayda skandal hareket! Ukrayna'daki ayrılıkçıların bayraklarını açıp poz verdiler Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin bayrağı uzayda sergilendi. Şu anda uzayda bulunan Rus kozmonotlar, Ukrayna topraklarında yer alan Rus ayrılıkçılarının bayrağını açıp poz verdi.