Türkiye Gazetesi

Snap, The Verge'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis Direktörü James Murray’in şirkette baş güvenlik görevlisi olarak çalışacağını duyurdu. Murray, önümüzdeki ay sosyal medya platformu Snapchat'in ana şirketi Snap'e katılacak ve doğrudan CEO ve kurucu ortak Evan Spiegel'e rapor verecek. Snap sözcüsü Pete Boogaard, konuya ilişkin “Jim Murray'in 1 Ağustos'ta ekibimize katılmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Snap'e göre Murray, yeni görevinde Snap çalışanlarının güvenliğini ve gizliliğini korumaya yardımcı olacak ve gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışacak.

Gizli Servis’in yaptığı açıklamada ise Murray'in üst düzey kişilere yönelik çalışmaları övüldü. Gizli Servis, başkanların, ailelerinin ve diğer üst düzey ABD yetkililerinin güvenliğini koruma çalışmalarıyla tanınıyor.

Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD devlet başkanı Joe Biden ise Murray hakkında şunları söyledi: “Jim, hizmetin anlamını benlik üzerinde somutlaştırıyor ve ABD Başkanlarının ailelerini sanki kendisinin bir parçasıymış gibi korudu. Ülkemize ve ailemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine sonsuz minnettarız.”

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