Türkiye Gazetesi

Haziran ayında TikTok aleyhine açılan bir davada, geçtiğimiz yıl başlatılan bir akım nedeniyle en az yedi çocuğun öldüğü iddia edildi. Şikayete konu olan akımda, kullanıcılar bayılana kadar kendilerini kemer, çanta ipi veya benzeri bir şeyle boğmaya çalışıyordu. ‘Blackout challenge’ yani Türkçe karşılığı ile ‘bayılma meydan okuması’ denilen bu akım nedeniyle 15 yaşından küçük yedi çocuğun öldüğü ileri sürüldü.

HEPSİ 15 YAŞINDAN KÜÇÜK

En son açılan iki dava, sekiz yaşındaki Lalani Walton ve dokuz yaşındaki Arriani Arroyo'nun anne babası tarafından açıldı. Walton ve Arroyo'nın yanı sıra listedeki diğer ölümle sonuçlanan vakalar şu şekilde;

İtalya'da Ocak 2021'de öldüğü bildirilen 10 yaşındaki bir çocuk,

Mart 2021'de öldüğü bildirilen Colorado'da 12 yaşında bir çocuk,

Avustralya'da Haziran 2021'de öldüğü bildirilen 14 yaşındaki bir çocuk,

Oklahoma'da Temmuz 2021'de öldüğü bildirilen 12 yaşındaki bir çocuk,

Aralık 2021'de öldüğü bildirilen Pennsylvania'da 10 yaşında bir çocuk.

Pennsylvania'daki 10 yaşındaki çocuğun annesi Nylah Anderson da, uygulamanın ‘aşırı ve kabul edilemez derecede tehlikeli zorluklara yol açtığını’ iddia ederek şirkete dava açtı.

TikTok ise blackout challenge aramasını engellediğini açıkladı. Bu aramada, kullanıcıların karşısına uyarılar çıkarılıyor. Ancak Smith ve Arroyo'nun ebeveynleri, çocuklarının videoları kolaylıkla gördüklerini iddia ediyor. Hatta TikTok'un uygulamanın ana ekranı ‘Sizin İçin’ sayfasında söz konusu akım videolarını önerdiğini ileri sürdüler.

TikTok sözcüsü Mahsau Cullinane ise, “İnsanların TikTok dışındaki kaynaklardan öğrendiği anlaşılan bu rahatsız edici 'meydan okuma', platformumuzdan çok daha eskidir ve hiçbir zaman bir TikTok trendi olmamıştır. Kullanıcı güvenliği konusundaki sözümüzde ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz ve ilgili içeriği bulunursa derhal kaldırırız. En derin taziyelerimizi, trajik kayıpları için aileye iletiyoruz.” dedi.

Google ve Apple'a çağrı: TikTok uygulama mağazasından kaldırılsın Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok, son haftalarda ABD'de 'ulusal güvenliği' tehlikeye attığı gerekçesiyle tartışmaların odağında. ABD'de Federal İletişim Komisyonunun bir üyesi, teknoloji devleri Google ve Apple'a bir çağrı yaparak, TikTok'un uygulama mağazasından kaldırılmasını istedi.

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