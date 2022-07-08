Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, iki hesabın ortak bir tweet atmasını sağlayan CoTweets isimli özelliğini kullanıma sundu. Şu anda bir grup kullanıcı ile test edilen özellik sayesinde iki Twitter kullanıcısı tek bir tweet çatısı altında toplanabiliyor. Tıpkı Instagram’daki ‘katkıda bulunanlar’ etiketiyle yayınlanan gönderiler gibi.

Twitter sözcüsü Joseph J. Nuñez, “İnsanların Twitter'da işbirliği yapması için yeni yollar keşfetmeye devam ediyoruz. İnsanların ve markaların büyümek, yeni kitlelere ulaşmak ve diğer hesaplarla işbirliklerini güçlendirmek için sınırlı bir süre içinde CoTweets’i test ediyoruz.” dedi.

Twitter Create hesabından paylaşılan bir tweete göre, şu anda özellik, ABD, Kanada ve Kore'deki bazı kişiler tarafından kullanılabiliyor. Peki, CoTweet nedir? Ortak tweet nasıl atılır? Sizin için Twitter'ın tanıtım amaçlı yayınladığı videodan bir ekran görüntüsü aldık (üstte) ve özelliğin nasıl çalıştığını videoya dayanarak anlattık...

COTWEET NEDİR? TWİTTER YENİ ÖZELLİĞİ

CoTweet, hem yazarların profillerine hem de takipçilerinin zaman çizelgelerine aynı anda gönderilen ortak paylaşılan tweetlerdir. Başlıkta iki yazarın profil resmini ve kullanıcı adlarını gördüğünüzde bir CoTweet olduğunu anlayabilirsiniz. CoTweets ile kullanıcılar, ortaklıklarını daha kolay bir şekilde belli edebilir.

COTWEET NASIL ÇALIŞIR?

İki yazar CoTweet yapmaya karar verdiğinde, ilk adım paylaşmak istedikleri içeriği tamamlamaktır. İşbirliği yapmak için Direkt Mesajların kullanılması öneriliyor. Mesajlaşma hazır olduğunda, bir yazar CoTweet'i oluşturur ve ortak yazar için bir davetiye gönderir. Ortak yazar CoTweet davetini kabul ettiğinde, CoTweet ortak yazarın profilinde de paylaşılır ve böylece her iki kullanıcının takipçileri tarafından ana sayfada da görülür.

COTWEET NASIL YAPILIR? ORTAK TWEET NASIL OLUŞTURULUR?

Tweet oluşturma ekranını açın. Birlikte yazılan mesajı ekleyin ve CoTweet simgesine dokunun. Takipçi listenizden bir ortak yazar seçin ve ‘Davet gönder'e dokunun. Ortak yazar olarak belirlediğiniz kişi daveti onaylarsa aynı tweet iki hesapta da görünecek. Ancak tweetin iki profilde de paylaşılmasına karşın, tweete gelen yorumlar yalnızca ana yazarda görüneceğe benziyor.

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