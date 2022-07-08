Türkiye Gazetesi

Tyrannosaurlar ya da diğer adıyla tiranozor (meşhur T. rex gibi) minik kolları olan tek devasa etçil dinozor grubu değildir. Paleontologlar, Meraxes gigas ismini verdikleri dinozor türünün de tıpkı T-rex gibi orantısız kısa kolları olduğunu açıkladı.

Current Biology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, T. rex ve M. Gigas arasında yakın bir akrabalık bulunmuyor ve birbirlerinden tamamen bağımsız şekilde evrimleşerek küçük kollar geliştirdi.

Bilim insanları, M. gigas’ın neslinin T. rex'in bir tür haline gelmesinden neredeyse 20 milyon yıl önce yok olduğunu söylüyor. Arjantin’deki Ernesto Bachmann Paleontoloji Müzesi'nin proje lideri Juan Canale “İkisi arasında doğrudan bir ilişki yok” diyor ve küçük kollara sahip olmanın bir şekilde iki dinozor türüne de hayatta kalma avantajı sağladığını düşünüyor.

Araştırmacılar geçmişteki çalışmaları incelediklerinde, M. gigas ve T. rex gibi dinozorların kafalarının ne kadar büyükse, kollarının da o kadar küçüldüğünü tespit etti. Analizlere dayanarak bilim insanları, Arjantin'in günümüz kuzey Patagonya bölgesinde bulunan bu dinozor türünün 66 ila 145 milyon yıl önce yaşadığını tahmin ediyor. Ayrıca dinozorun 11 metre uzunluğa ve dört tondan fazla ağırlığa sahip olduğu da düşünülüyor.

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