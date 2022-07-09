Türkiye Gazetesi

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta’nın kullanıcı verilerini ABD ile paylaşmayacağına dair söz vermesini istedi. Buna karşılık, eğer İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun talebini yerine getirmezse Facebook ve Instagram, Avrupa'da kapatılabilir. Üstelik bu yazdan itibaren…

BU YAZ KAPATILABİLİR

Politico'nun haberine göre, AB düzenleyicileri tarafından kabul edilirse, her iki sosyal medya platformu da bu yaz Avrupalı kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Bununla birlikte Meta, İrlanda'nın veri koruma düzenleyicisi kurumunun kararını doğruladı.

Bir Meta sözcüsü, "Avrupa Veri Koruma Otoriteleri tarafından incelemeye tabi olan bu taslak karar, AB ve ABD yasaları arasındaki çözülme sürecinde olan bir ihtilafla ilgili. Sınırlar arasında sürekli veri aktarımına izin verecek yeni bir yasal çerçeve için AB-ABD anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çerçevenin aileleri, toplulukları ve ekonomileri birbirine bağlı tutmamıza izin vermesini bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

300 MİLYON KULLANICI

Facebook'un Avrupa'da günlük 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı var ve bu, dünyadaki tüm kullanıcıların yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor. Avrupa'da Instagram kullanıcılarının yüzdesi ise daha yüksek ve tüm kullanıcıların dörtte birinden fazlası Avrupa’da yaşıyor.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan gelen yasaklama emri, önümüzdeki ay karara ilişkin girdilerini verecek olan diğer Avrupa gizlilik düzenleyicilerine gönderildi. Anlaşmazlık, en az 2 yıldır devam eden gizlilik anlaşmazlıkları ve konuya ilişkin davaların ardından geldi.

Mart ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bir başvuruda Meta şunu yazmıştı: “Yeni bir transatlantik veri aktarım çerçevesi kabul edilmezse ve SCC'lere veya Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer alternatif veri aktarım araçlarına güvenmeye devam edemiyorsak, Avrupa'da Facebook ve Instagram dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerimizden bazılarını büyük olasılıkla sunamayacağız.”

WHATSAPP DA GİZLİLİK POTASINA GİRMİŞTİ

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde düzenlemeye gideceğini belirterek, kullanıcılara kabul etmeleri için bir son tarih vermişti. Bu son tarihi geçiren kişilerin WhatsApp’ı kullanamayacağı belirtilse de gelen tepkiler üzerine mesajlaşma devi sözleşmeyi askıya almıştı.

Söz konusu düzenleme, kullanıcıların verilerinin paylaşılmasına izin vermelerini kapsıyordu. Ancak teknoloji kaynağı Wired’a göre bu veriler uçtan uca şifrelemeyi etkilemeyecek. Yani gönderilen mesajlar, görüntüler ve diğer içerikler kimseyle paylaşılmayacak ve sadece mesajlaşan taraflar arasında kalacak. Ancak uygulamayı kullanma şekliniz, nasıl kullandığınız gibi veriler hem platform tarafından kullanılacak hem de paylaşılacaktı. Her neyse geçtiğimiz yıl binlerce kişinin bu sözleşmeyi kabul etmeyerek, rakip mesajlaşma ağlarına yönelmesiyle şirket vazgeçmişti.

Teknoloji devi Meta kripto cüzdanı Novi’yi kapatıyor ABD’li teknoloji şirketi Meta, kripto para dijital cüzdanı Novi için günlerin sayılı olduğunu paylaştı. Novi’nin Eylül ayında kapatılacağı açıklandı ve para işlemleri için son tarih verildi.

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