Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası Vivo, telefon hafızası kullanımı konulu araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırma sonucuna göre hafıza büyüklüğü telefon tercihinde ilk üç kriter arasında yer alıyor. Telefonların hafıza alanını ise en çok sevdiklerinin fotoğrafı ve videoları kaplıyor. Kullanıcılar özellikle aile ve arkadaş fotoğraflarını saklıyor. Ankette öne çıkan şaşırtıcı sonuçlardan biri de telefon hafızasını en çok dolduran öğelerin fotoğraf ve videolar olmasına rağmen, hafıza dolduğunda ilk vazgeçilen ve silinen içerikler yine fotoğraflar ve videolar oluyor. Kullanıcıların telefonlarında en çok aile ve arkadaş fotoğrafları yer alıyor (%60), bunu şahsi fotoğraflar takip ediyor (%27).

Katılımcıların yüzde 60’a yakın bir çoğunluğu ücretli ek hafıza hizmetlerinden faydalanmıyor, bu hizmet için bir ücret ödemek istemiyor. Bu durum telefonun dâhilî hafızasının yüksek olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 80’e yakını telefon alırken cihazın hafıza oranı satın alma kararına etki ettiğini ve yüksek hafızalı telefonları tercih etmek istediklerini belirtmeleri de bu sonucu destekliyor. Buna rağmen katılımcıların yarısı sıklıkla telefonunda “depolama alanı dolu” uyarısı alırken diğer yarısı ise bu uyarıları hiç almıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı 128 GB hafıza alanına sahip telefonları tercih ederken, yüzde 45’i 64 GB ve altı hafıza alanına, yüzde 15’i ise 256 GB üstüne sahip telefonları kullanıyor.

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Xiaomi yeni telefonlarını tanıttı: Devasa kameralı 12S Ultra'nın fiyatı Çinli teknoloji devi Xiaomi, beklendiği üzere ‘12S’ isimli yeni akıllı telefon serisini tanıttı. Teknoloji üreticisinin yeni telefonları arasında amiral gemisi model olarak nitelendirilen yeni 12S Ultra’nın devasa 1 inçlik kamera sensörü görenleri şaşırtıyor.