Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını geçtiğimiz günlerde feshetmişti. Elon Musk'ın bu isteği üzerine Twitter, milyarderi dava etmeye hazırlandığını duyurdu. Twitter, bu süreçte çalışanlarına, Musk hakkında sosyal medyada paylaşım yapmamaları talimatını verdi.

TWİTTER ÇALIŞANLARINA YASAKLADILAR

ABD'nin teknoloji haber ağı The Verge, Twitter genel danışmanı Sean Edgett'in Twitter personeline konuyla alakalı mesaj gönderdiğini öne sürdü. The Verge; Sean Edgett'ın notunda, "Bunun devam eden yasal bir mesele olduğu göz önüne alınmalı ve birleşme ya da ayrılma ile alakalı herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmalısınız" ifadelerinin bulunduğunu kaydetti.

“BELİRSİZ BİR SÜREÇ”

Sean Edgett, "İmkan olduğunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bu arada paylaşabileceğimiz şeyler konusunda çok sınırlı olacağımızı lütfen bilin" dedi. Edgett notunda ayrıca, "Bunun belirsiz bir süreç olduğunu biliyorum; gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.

MUSK NEDEN TWİTTER’I SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİ?

Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'na, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetmek üzere hareket ettiğini ve Twitter'ın birleşme anlaşmasının "birden fazla hükmü esaslı şekilde ihlal ettiğini" rapor etti.

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetti Elon Musk, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, anlaşmanın birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığını açıkladı