Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Nisan ayında Twitter'ın tüm hisselerini 54,20 dolara yani toplamda yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif etmesi üzerine Twitter ile bir anlaşma başlattı. İlk başta satın alıma karşı çıkan Twitter, birkaç gün içinde Musk ile el sıkıştı. Ancak çok geçmeden Musk'ın düşüncelerinde bir değişiklik olduğunu tüm dünya fark etti.

TWİTTER ANLAŞMASI NEDEN BOZULDU?

Musk, Twitter’daki sahte / bot hesaplarının sayısından memnun değildi ve Twitter’ın bu konuda kendisine anlaşma kapsamında doğru bilgi vermediğini ileri sürdü. Mayıs ayında milyarder isim, anlaşmayı bu nedenle askıya aldığını duyurdu.

Aylar süren bot hesap tartışmasının ardından geçtiğimiz hafta Tesla CEO’su anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Ancak Twitter yönetimi işlerin bu kadar kolay olamayacağını, Musk’ın cayma bedelini ödemesi gerektiğini belirtiyor. Anlaşmaya göre, taraflardan biri sözleşmeden çekilirse 1 milyar dolar tazminat vermesi gerekiyor.

TWİTTER O FİRMAYLA ANLAŞTI

Musk’ın anlaşmadan aniden çekilmesi nedeniyle şoke olan Twitter, Elon Musk'ı yasal olarak takip etmeye karar verdi. Reuters’a göre, sosyal medya şirketi, Musk'ı 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlamaya zorluyor. Bu amaçla şirket, ABD hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP ile anlaştı bile.

Firmanın kurucu ortaklarından Martin Lipton, ‘zehir hapı’ savunmasını geliştiren ekibin arkasındaki isim. Bu, Twitter'ın Nisan ayında Musk'ın hisseleri satın almaması için kullanmayı planladığı ‘zehir hapının’ (finans yöntemi) aynısı.

Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı Twitter, çalışanlarına Elon Musk yasağı getirdi. Tesla Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık devralmayı fesh etmiş ve Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetti Elon Musk, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, anlaşmanın birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığını açıkladı