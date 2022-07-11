Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu Twitter’ın hisseleri bugün yüzde 8’e yakın düşüşle güne başladı. Böylece Twitter hisseleri, Cuma günkü borsa kapanış fiyatından yaklaşık 1,4 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti. Twitter’ı önce satın almak üzere anlaşan ardından anlaşmadan çekileceğini söyleyen Musk’ın CEO’luğunu üstlendiği elektrikli otomobil devi Tesla’nın hisseleri ise biraz daha yükseldi.

ELON MUSK TWİTTER SEVDASINDAN VAZGEÇTİ

Cuma günü Musk'ın avukatı, Twitter yönetim kuruluna anlaşmayı iptal etmek istediğini bildirdi. Milyarder, Twitter'daki botların ve sahte hesapların sayısıyla ilgili endişe duyduğunu ve Twitter’ın aktardığının aksine sahte hesap sayısının çok daha yüksek olduğuna inanıyor. Musk’ın anlaşmadan çekilmesinin nedeni olarak ise bu konu gösteriliyor.

Öte yandan, Twitter’ın hisseleri zaten Elon Musk’ın şirketi satın almak üzere anlaşmasından bu yana düşüşteydi. Aynı şekilde Musk’ın serveti de anlaşmanın başından bu yana 60 milyar dolardan fazla eridi. Yani Musk’ın Twitter sevdası ne milyarder iş insanına ne de sosyal medya şirketine yaradı.

Bununla birlikte, Twitter’ın hisseleri düşerken Tesla’nın hisselerinin yükselmesinin ise oldukça mantıklı bir nedeni var. Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının yaklaşık yarısını kendi cebinden karşılayacağını belirtmişti. Musk’ın servetinin büyük bir kısmı ise Tesla’daki hisselerinden oluşuyor. Milyarder, Tesla hisselerinin bir kısmını satın alma anlaşmasını tamamlamak için satmıştı hatta. Ancak Musk, henüz Tesla hisselerini satmaya başlamadan önce bile Tesla yatırımcıları zarar edecekleri endişesiyle hisse satışına başlamıştı. Bu nedenle, Musk’ın Twitter anlaşmasından çekilmesiyle Tesla hisselerinin yükselmesi oldukça kulağa normal geliyor.

Twitter'dan Elon Musk'a karşı yeni hamle: 'Zehir hapı'nı geliştiren şirketle anlaştı Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. Sosyal medya devi, 44 milyar dolarlık satın almadan vazgeçen Musk’ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı Twitter, çalışanlarına Elon Musk yasağı getirdi. Tesla Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık devralmayı fesh etmiş ve Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.