Türkiye Gazetesi

Twitter, avukatı William Savitt aracılığı ile Elon Musk'ın avukatı Mike Ringler'e 10 Temmuz'da bir mektup gönderdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirim sonucu mektubun içeriği kamuoyuyla paylaşıldı. Sosyal medya şirketi, Musk'ın anlaşmayı feshinin 'geçersiz ve haksız' olduğunu savunurken, fesih kararının anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca mektupta, Twitter'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmediği ve anlaşmanın yürürlükte olduğu da ifade edildi.

TWİTTER HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararı sonrası Twitter'ın hisseleri haftanın ilk işlem gününde sert düşüş gösterdi. New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 11'i aştı.

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti. Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

Bununla birlikte, Musk'ın CEO olarak görev yaptığı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise Pazartesi günü yükselişe geçti.

Elon Musk 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti, Twitter hisseleri çakıldı! Twitter hisseleri, Elon Musk'ın şirket ile yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettikten sona erimeye başladı. 11 Temmuz Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde Twitter’ın hisseleri yaklaşık yüzde 8 düştü.

Twitter'dan Elon Musk'a karşı yeni hamle: 'Zehir hapı'nı geliştiren şirketle anlaştı Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. Sosyal medya devi, 44 milyar dolarlık satın almadan vazgeçen Musk’ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor.