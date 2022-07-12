Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 13 serisini piyasaya sürdükten sadece birkaç hafta sonra iPhone 14 hakkında iddialar gelmeye başladı. Önümüzdeki Eylül ayında yani 2 ay sonra tanıtılması beklenen iPhone 14’ün 48 megapiksellik çok daha güçlü bir arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Bir diğer dikkat çeken iddia ise seride bir değişikliğin olacağı yönünde. Buna göre, bu yıl teknoloji şirketi ‘Mini’ model çıkarmayacak ve bunun yerine, ilk başta ‘Max’ olarak tahmin edilen ancak son birkaç haftadır ‘Plus’ ismiyle çıkacağı söylenen yeni bir model seriye katılacak.

iPhone 14 hakkında neredeyse her hafta en az bir iddia ya da sızıntı bilgi ile karşılaşıyoruz. Ancak şimdiye kadar hiçbir resmi açıklama gelmedi, tanıtım tarihi bile duyurulmadı. Sadece 13 Eylül’de tanıtım etkinliğinin gerçekleşeceğine dair dedikodular dolaşıyor. Bu iddianın da doğruluğunu zamanla göreceğiz.

IPHONE 14 FİYATI 50 BİN TL'Yİ BULABİLİR

Gelelim konumuza… iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? Teknoloji analistlerin son iddiasına göre iPhone 14 serisi dünya genelinde önceki modellerden daha pahalı olacak. Bunun sebebi ise ABD’de de etkili olan enflasyon. Bunun yanı sıra, tedarik zincirinde oluşan aksaklıklar ve lojistik maliyetlerinin artması da fiyatlara yansıyacak.

Şimdiye kadar Apple, her yılın sonbahar döneminde aynı serideki yeni modellerini piyasaya sürerken aynı fiyat bandını tercih ediyordu. Buna göre, yeni serinin standart modeli 799 dolardır. Örneğin, geçtiğimiz yıl iPhone 13 ABD’de 799 dolardan piyasaya sürüldü. Bir önceki modelin fiyatı ise (iPhone 12’nin) 100 dolara yakın düştü. Ancak Apple, dediğimiz gibi maliyetlerin artması, donanım aksaklıkları ve enflasyon nedeniyle ABD’de yani şirketin merkezinde iPhone 14 serisini 100 dolar daha pahalıdan piyasaya çıkaracak.

100 DOLAR DAHA PAHALI

Tahmin edilen iPhone 14 fiyatları şu şekilde:

iPhone 14 – 899 dolar (15 bin TL civarı) iPhone 14 Plus – 999 dolar (17 bin TL) iPhone 14 Pro – 1,099 dolar (19 bin TL) iPhone 14 Pro Max – 1,199 dolar (yaklaşık 21 bin TL)

Elbette Apple’ın merkezi ABD’de bu fiyatlarla telefonu piyasaya sürmesi Türkiye’deki iPhone 14 bekleyenleri de etkileyecek. Vergilerle birlikte bu fiyatlar katlanacak ve döviz kuru şu andaki gibi olursa iPhone 14 standart modelin fiyatı en az 25 bin TL olacak. iPhone 14 Pro Max’in fiyatının ise 50 bin TL’yi bulabileceğine yönelik çok ciddi söylentiler yer alıyor.

Apple’dan casus yazılımlara önlem: iPhone’lara ‘kilitleme modu’ Teknoloji üreticisi Apple, casus yazılımlar ile cihazlarının hedef alınmasını önlemek amacıyla ‘kilitleme modu’ getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Pegasus isimli casus yazılımı ile gazetecilerin ve insan hakları savunucularının hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

iPhone'lara 'Instagram hesap silme' özelliği geldi! Peki, kalıcı hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesap silme linki 2022 Instagram, hesabınızı doğrudan uygulama üzerinden silmek için gereken adımı attı. Artık iOS (iPhone) kullanıcıları Instagram’ını uygulama üzerinden silebiliyor. Yani bir masaüstü veya mobil tarayıcıya ihtiyaç duyulmayacak. Peki, Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte iPhone telefonda Instagram hesabını kalıcı silme işleminin nasıl yapılacağı. Android kullanıcılarına yönelik ise 'Instagram hesap silme linki' ve tek tek adımlarını yazdık...