Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay gibi yakın bir tarihte The Wall Street Journal, Google ve Comcast'in Netflix'in reklam destekli bir katman oluşturmasına yardımcı olmak için önde gelen adaylar arasında olduğunu öne sürdü. Ancak Netflix, Microsoft ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Netflix Operasyon Direktörü Greg Peters, "Microsoft, hem teknoloji hem de satış tarafında zaman içinde yenilik yapma esnekliğinin yanı sıra üyelerimiz için güçlü gizlilik korumaları sundu" dedi. Netflix’in eş CEO'su Reed Hasting, geçtiğimiz Nisan ayında şirketin daha uygun fiyatlı abonelik planlarını araştırdığını ilk kez açıklayan kişiydi. Bununla birlikte, video akış servisinin 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini bu noktada belirtelim.

Hastings ayrıca önümüzdeki bir veya iki yıl içinde yeni abonelik planları üzerindeki çalışmaları tamamlayacaklarını belirtmişti. Bu arada şirketin 2022 ikinci çeyrek gelir raporu önümüzdeki hafta Salı günü açıklanacak. Şirketin son üç ayda iki milyona yakın abone kaybettiği ileri sürülüyor. Bu abonelerini büyük bir kısmı Netflix’in Rusya’daki faaliyetlerini noktalamasından kaynaklanıyor.

Abone sayısında büyük düşüş görmüştü... Netflix işten çıkarmalara başladı Video içerik ve internet TV ağı Netflix son dönemlerde abone sayısındaki düşüşle gündeme geliyordu. Nisan ayında 200 bin abone kaybeden platform, son olarak çok sayıda personeli ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Squid Game ikinci sezon geliyor! Netflix ipucu verdi: Yeni oyun planı, yeni karakterler... Netflix'in rekorları altüst eden Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanması 12 yıl süren ancak sadece 12 günde tüm zamanların en popüleri haline gelen dizinin ikinci sezonu için tarih verilmedi. Buna rağmen yayınlanan bildiride küçük 'spoiler'lar yer alıyor.